Короткое, но теплое «родненькая, все хорошо» навеки осталось в памяти: в Запорожской области погиб солдат-стрелок с Сумщины

В Глухове похоронили защитника Василия Бабича. В сентябре 2023 года Василий мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Почти два года отчаянно защищал страну, но российские оккупанты забрали его жизнь. Солдату было 43 года, сообщает городской совет.

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«Василий получил профессию электрогазосварщика в городе Глухов. Много лет работал на местном предприятии, где зарекомендовал себя как ответственный, добросовестный работник и надежный товарищ. Он был необычайно светлым человеком: спокойный, добрый, искренний, всегда готовый помочь. У него было большое сердце и сильный характер. Василия знали как настоящего хозяина — любил пасеку, увлекался рыбалкой. Это был его способ восстановить силы, найти гармонию», — говорят в мэрии.

В марте 2025 года подразделение, в котором служил Василий Бабич, было переведено на тяжелое Запорожское направление. Он мужественно выполнял свои обязанности, как и сотни других защитников, которые изо дня в день защищают независимость Украины. Он не жаловался, не боялся — он стоял до последнего. В последний раз позвонил жене 22 мая. Короткое, но теплое «родненькая, все хорошо…» стало последним и навеки осталось в памяти.

2 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в составе штурмовой группы вблизи населенного пункта Степное Запорожской области солдат-стрелок погиб. Только теперь его похоронили. У него остались дочь, жена, сестра и родители.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что около года родные ждали тело защитника из Хмельницкой области.

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