Громкая смерть в Испании: бывшего высокопоставленного чиновника МВД Украины нашли мертвым

В последнее время появляется достаточно много информации о найденных мертвыми в россии чиновниках, топ-военных, бывших депутатах, в том числе и украинских, бежавших в страну агрессора.

ВІДЕО ДНЯ

А сегодня стало известно, что в Испании на территории испанского муниципалитета Вильяхойоса нашли мертвым бывшего украинского чиновника.

О найденном теле чиновника Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины Игоря Грушевского сообщила газета El Español.

Тело 61-летнего мужчины обнаружили 29 июня в жилом комплексе Residencial Cala Alta.

РЕКЛАМА

По информации издания, вечером около 21:30 в тот же день Грушевского видели в бассейне комплекса, которым мог пользоваться как владелец квартиры в ЖК. Дом он купил несколько месяцев назад и делал в нем ремонт.

Но позже соседка-украинка и другие случайные свидетели обнаружили его в воде лицом вниз, без пульса, что выглядело как утопление.

Мужчину вытащили из воды и пытались реанимировать, однако этого сделать не удалось и прибывшим по вызову медикам скорой.

РЕКЛАМА

Мнения по поводу инцидента разделились. Некоторые жители считают, что причиной смерти Грушевского могли быть проблемы со здоровьем — сердечный приступ или инсульт. Но другие жители не исключают, что речь идет об убийстве.

На теле умершего не нашли следов насилия, но из его уха текла кровь — поэтому соседи больше склоняются к версии с инсультом. Они считают маловероятным, что мужчина мог утопиться в бассейне, глубина которого всего 1,5 метра.

Украинское консульство в Испании занимается репатриацией тела Грушевского на родину.

Напомним, в этом жилом комплексе в феврале 2024 года убили российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8.

РЕКЛАМА

А в мае в Мадриде был застрелен бывший украинский политик Андрей Портнов.

240

Читайте нас в Facebook