Где-то я в ней появлюсь: Александр Усик получил неожиданный подарок

Известный дизайнер Оксана Караванская, создавшая костюмы для французской оперы, вышила эксклюзивную сорочку для легендарного боксера Александра Усика. Ему передали это изделие в подарок за считанные часы перед матчем-реваншем с Дюбуа в Лондоне. На своей странице в социальной сети дизайнер показала момент передачи и реакцию боксера.

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— Где-то я в ней появлюсь, — ответил Александр, разглядывая оригинальный презент.

Дизайнерская сорочка вышита и расписана вручную Караванской. По словам дизайнера, она о вере в победу и украинских героях. На сорочке карточные «короли» — Степан Бандера и Симон Петлюра, а также Джокер — Усик-казак. На спине вышиванки изображен брендовый Голубь Единства, наложенный на символическую карту Украины. А дополнили уникальную сорочку детали классической старинной украинской красно-черной вышивки.

Дизайнерская рубашка вышита и расписана вручную Караванской

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— Идею с украинским казаком на карте я позаимствовала у художника Владислава Ерко, который когда-то создал фантастическую колоду, — поделилась Оксана Караванская. - Художник, услышав о моей идее, любезно согласился, чтобы я тюнинговала одно из его изображений. Так самого Сашу я изобразила на казацкой карте: ему очень подходит казацкий наряд и сабля. Усику-казаку мы вышили золотой пояс победителя. Расписав рубашку вручную, я поделилась с ним своей энергией на победу.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Усик «потерял» жену после боя на «Уэмбли».

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