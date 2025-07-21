- 09:36 Где бесплатно смотреть онлайн «Бешикташ» — «Шахтер»: на кого ставят букмекеры в матче отбора Лиги Европы
- 09:24 Не могут найти документы: известный актер назвал размер своей пенсии и объяснил, почему получает так мало
- 08:54 В Краматорске российский КАБ убил ребенка, а в Сумах — ранил трех человек
- 08:17 У Львов разыграется фантазия, а Весам нужно научиться говорит слово «нет»: гороскоп на 22 июля
- 21.07 22:28 Одых в одиночку: почему этот тренд в путешествиях становится все популярнее во всем мире
- 21.07 22:01 Рыбный риет: готовится быстро, а вкусно так, что не оторваться
- 21.07 21:31 Драма с усыновлением ребенка: Бритни Спирс раскрыла трагическую правду
- 21.07 21:03 Как заморозить персики, чтобы сохранить их сочность и вкус: эти секреты точно пригодятся
- 21.07 20:34 Военный путь был коротким: вражеский артиллерийский обстрел забрал жизнь солдата с Черниговщины
- 21.07 20:07 Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная
- 21.07 19:41 Близнецам — «Тройка кубков» и осторожность, Козерогам — «Восьмерка жезлов» и неожиданные события: Таро-прогноз на 22 июля
- 21.07 19:41 Попытка остановить войну в Украине сдвинулась с мертвой точки, — СМИ
Где-то я в ней появлюсь: Александр Усик получил неожиданный подарок
Известный дизайнер Оксана Караванская, создавшая костюмы для французской оперы, вышила эксклюзивную сорочку для легендарного боксера Александра Усика. Ему передали это изделие в подарок за считанные часы перед матчем-реваншем с Дюбуа в Лондоне. На своей странице в социальной сети дизайнер показала момент передачи и реакцию боксера.
— Где-то я в ней появлюсь, — ответил Александр, разглядывая оригинальный презент.
Дизайнерская сорочка вышита и расписана вручную Караванской. По словам дизайнера, она о вере в победу и украинских героях. На сорочке карточные «короли» — Степан Бандера и Симон Петлюра, а также Джокер — Усик-казак. На спине вышиванки изображен брендовый Голубь Единства, наложенный на символическую карту Украины. А дополнили уникальную сорочку детали классической старинной украинской красно-черной вышивки.
— Идею с украинским казаком на карте я позаимствовала у художника Владислава Ерко, который когда-то создал фантастическую колоду, — поделилась Оксана Караванская. - Художник, услышав о моей идее, любезно согласился, чтобы я тюнинговала одно из его изображений. Так самого Сашу я изобразила на казацкой карте: ему очень подходит казацкий наряд и сабля. Усику-казаку мы вышили золотой пояс победителя. Расписав рубашку вручную, я поделилась с ним своей энергией на победу.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Усик «потерял» жену после боя на «Уэмбли».555
Читайте нас в Facebook
Овны получат выгодное предложение, Тельцы — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля