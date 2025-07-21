«Динамо» узнало возможного соперника в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов: итоги жеребьевки



В понедельник, 21 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2025/2026, которую в прошлом сезоне выиграл французский «ПСЖ». Своего потенциального оппонента узнало киевское «Динамо», представившее перед сезоном новую игровую форму.

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В случае, если подопечные Александра Шовковского пройдут во втором раунде квалификации ЛЧ чемпиона Мальты «Хамрун Спартанс» (22 июля в Паоле и 29 июля в Люблине), они сыграют с победителем пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Первый поединок «бело-синие» проведут 5 или 6 августа на своем поле, ответный — 12 августа в гостях.

Другие пары 3-го раунда квалификации ЛЧ сформировали:

РФШ (Латвия) / «Мальме» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания) / «Дрита» (Косово)

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«Лех» (Польша) / «Брейдаблик» (Исландия) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Црвена Звезда» (Сербия)

КуПС (Финляндия) / «Кайрат» (Казахстан) — «Слован» (Словакия) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Риека» (Хорватия) / «Лудогорец» (Болгария) — «Ноа» (Армения) / «Ференцварош» (Венгрия)

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«Бранн» (Норвегия) / «Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) / «Панатинаикос» (Греция) — «Виктория» (Чехия) / «Серветт» (Швейцария)

«Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция)

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Если же чемпиону Украины не удастся справиться с «Хамрун Спартанс», то они вылетят в Лигу Европы (потенциальные соперники киевлян, как и «Шахтера», во втором по значимости еврокубковом турнире определятся по итогам жеребьевки 21 июля в 14:00).

Фото ФК «Динамо»



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