- 09:36 Где бесплатно смотреть онлайн «Бешикташ» — «Шахтер»: на кого ставят букмекеры в матче отбора Лиги Европы
- 09:24 Не могут найти документы: известный актер назвал размер своей пенсии и объяснил, почему получает так мало
- 08:54 В Краматорске российский КАБ убил ребенка, а в Сумах — ранил трех человек
- 08:17 У Львов разыграется фантазия, а Весам нужно научиться говорит слово «нет»: гороскоп на 22 июля
- 21.07 22:28 Одых в одиночку: почему этот тренд в путешествиях становится все популярнее во всем мире
- 21.07 22:01 Рыбный риет: готовится быстро, а вкусно так, что не оторваться
- 21.07 21:31 Драма с усыновлением ребенка: Бритни Спирс раскрыла трагическую правду
- 21.07 21:03 Как заморозить персики, чтобы сохранить их сочность и вкус: эти секреты точно пригодятся
- 21.07 20:34 Военный путь был коротким: вражеский артиллерийский обстрел забрал жизнь солдата с Черниговщины
- 21.07 20:07 Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная
- 21.07 19:41 Близнецам — «Тройка кубков» и осторожность, Козерогам — «Восьмерка жезлов» и неожиданные события: Таро-прогноз на 22 июля
- 21.07 19:41 Попытка остановить войну в Украине сдвинулась с мертвой точки, — СМИ
Одых в одиночку: почему этот тренд в путешествиях становится все популярнее во всем мире
Среди путешественников все более популярен отдых в одиночестве. Потребность в уединении хотя бы на какое-то время объясняется тем, что современный человек, как правило, перенасыщен общением в социальных сетях. Путешествие в одиночку позволяет перезагрузиться и восстановиться, обрести свежий взгляд на жизнь, получить вдохновение для творчества.
Путешествие в одиночку — это свобода. Не нужно подстраиваться под интересы другого человека, не нужно согласовывать время отпуска, не нужно что-то делать с оглядкой на то, как кто-то воспримет ваши намерения и действия.
Ну, а главное преимущество путешествия в одиночку в том, что это возможность побыть с самим собой, осмыслить для себя важные вещи и войти в новый этап жизни с новыми идеями.
Любители путешествовать в одиночку выбирают самые разные направления: кого-то вдохновляет природа, как жителей Финляндии, а кого-то архитектура.
Важно — полностью не погрузиться вдали от дома в смартфон. Ведь ценность такого отдыха тогда нивелируется. Жизнь-онлайн возьмет верх над жизнью-офлайн…
Ранее Ольга Сметанская назвала три аксессуара, которым вы скажете спасибо в путешествии, а также рассказала, что привезти в подарок из ппоездки, а чего привозить не стоит.
Фото из альбома Ольги Сметанской271
Читайте нас в Facebook
Овны получат выгодное предложение, Тельцы — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля