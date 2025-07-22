Где и когда бесплатно смотреть онлайн «Полесье» — «Санта-Колома»: расписание трансляций и прогноз на отборочный матч Лиги конференций

В четверг, 24 июля, житомирское «Полесье», во главе которого официально дебютирует новый главный тренер Руслан Ротань, проведет на стадионе «Татран» в словацком Прешове номинально домашний матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против бронзового призера чемпионата Андорры «Санта-Коломы» (арбитр — Якоб Карлсен из Дании).

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Соперник житомирян в 1-м отборочном раунде сотворил громкую сенсацию, сенсационно выбив из еврокубков боснийский «Борац», который в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала Лиги конференций. В первой встрече подопечные аргентинца Федерико Бессоне разгромили соперника в гостях (4:1), а в ответной — в меньшинстве сумели сохранить добытое преимущество (0:2).

Видеообзор матча «Борац» — «Санта-Колома» — 1:4

Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом украинский клуб. К примеру, контора Vbet ставки на победу «Полесья» принимает с коэффициентом 1,24, на ничью — 6,80, на выигрыш 13-кратного чемпиона Андорры — 13,00.

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В прямой трансляции матч «Полесье» — «Санта-Колома» на территории Украины покажет (начало — в 20:00) канал «КС ТВ I Еврокубки» (в разделе «Спорт» на «Киевстар ТВ»). Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Первый матч

24 июля (четверг)

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«Полесье» — «Санта-Колома» 20:00 «КС ТВ I Еврокубки» (на «Киевстар ТВ»)

Ответная встреча соперников состоится 31 июля в андорском городе Энкамп (начало — в 19:00).

Напомним, что если «Полесье» пройдет «Санта-Колому», то встретится в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с победителем пары «Пакш» (Венгрия) — «Марибор» (Словения). Первая игра — 7 августа дома, ответная — 14-го в гостях. В противном случае команда Руслана Ротаня прекратит выступлени в еврокубках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом сезоне «Полесье» вылетело из еврокубков в стартовом раунде, уступив словенской «Олимпии».

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Фото ФК «Полесье»



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