За информацию о пропавшем полтора года назад мужчине дают немалое вознаграждение: о ком идет речь

Жена Анатолия Довгого уже более полутора лет ничего не знает о своем муже, который внезапно исчез в районе Гидропарка, возвращаясь с работы. Но женщина не оставляет надежды получить хоть какую-нибудь информацию о нем. После стольких месяцев ожидания в неизвестности, она решила отдать все накопления за информацию о родном человеке, говорит «ФАКТАМ» ее адвокат Станислав.

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«За достоверную информацию, которая поможет найти Довгого Анатолия Николаевича, вознаграждение — 5000 долларов США. Любая деталь может помочь спасти жизнь», — сообщил он.

Предполагается, что мужчина потерял память и сейчас находится либо в Киеве, либо в любой другой части Украины, просто не зная, кто он. Ведь, по словам его жены, он вел себя в день исчезновения необычно: сказал, что гуляет с собакой, однако пес находился на тот момент дома…

«Я спросила: „Где ты? Стой на месте — сейчас приеду за тобой“. Но он положил трубку и с тех пор исчез», — рассказала она.

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Поиски полиции и водолазов, по словам жены, результатов не дали.

Поэтому просим всех внимательно посмотреть на фото и в случае опознания этого человека срочно обратиться по телефону:

+38 093 586 86 50 (Станислав, адвокат жены пропавшего).

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Описание Довгого Анатолия Николаевича

29.07.1956 (68 лет)

Среднего телосложения, имеет седые волосы, рост 167−170 см. Был одет в кепку тканевую темно-серого цвета, шарф темно-зеленый в клетку, черную куртку зимнюю из плащевки, синий свитер и джинсы темно-синего цвета.

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С собой имел сумку для ноутбука из полиэстера с документами в формате А4, барсетку фирмы Tommy Hilfiger, в которой были павербанк, шнур для телефона, паспорт, права, пропуск Vodafone на имя Довгий Анатолий Николаевич, телефон Samsung Galaxy S9+ черный в чехле.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как российские спецслужбы обманывают родственников пропавших без вести украинцев .

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