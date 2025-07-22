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Где бесплатно смотреть онлайн «Бешикташ» — «Шахтер»: на кого ставят букмекеры в матче отбора Лиги Европы
В четверг, 24 июля, донецкий «Шахтер», без проблем прошедший финский «Ильвес», под началом турка Арды Турана проведет на арене «Бешикаш Парк» в Стамбуле первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против четвертой команды прошлого чемпионата Турции «Бешикташа» (арбитр — Георгий Кабаков из Болгарии).
В прежние годы соперники пересекались друг с другом только в товарищеских поединках, и «Шахтер» трижды обыграл парней с берегов Босфора при двух поражениях и одной ничьей — 0:1 в 2005-м, 2:1 в 2006-м, 0:2 в 2008-м, 4:1 в 2013-м, 0:0 в 2018-м и 1:0 в 2024-м.
В предстоящем поединке букмекеры расценивают шансы команд, как примерно равные. К примеру, контора GGBet ставки на победу команды 52-летнего экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» норвежца Оле-Гуннара Сульшера принимает с коэффициентом 2,4, на ничью — 3,82, на выигрыш «Шахтера» — 2,63.
В прямой трансляции матч «Бешикташ» — «Шахтер» на территории Украины покажет (начало — в 21:00) канал «КС ТВ I Еврокубки» (на «Киевстар ТВ»). Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.
Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Первый матч
24 июля (четверг)
«Бешикташ» — «Шахтер» 21:00 «КС ТВ I Еврокубки»
Ответная встреча соперников состоится 31 июля в польском Кракове.
Напомним, что в случае успешного прохождения турецкого барьера «Шахтер» во 3-м раунде квалификации Лиги Европы сыграет с неудачником пары «Рейнджерс» (Шотландия) — «Панатинаикос» (Греция), а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с победителем противостояния «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Нымме Калью» (Эстония).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» и сборной Украины в свой день рождения стал отцом.
Фото ФК «Шахтер»
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