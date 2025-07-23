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«Тот, за которым шли сотни»: на Донбассе погиб командир штурмовой бригады «Лють»
Руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максима Казбана.
«Непоправимый урон в нашей полицейской семье… Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины „Лють“ Максим Казбан. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые трудные времена… Настоящий воин и патриот своей страны. Невыразимая боль и скорбь… Сочувствие родным, близким Максима и всем полицейским, кому посчастливилось его знать. Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю…» — написал он.
На трагедию отреагировал также президент Украины Владимир Зеленский.
«Министр внутренних дел Украины доложил об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины „Лють“ полковника Максима Казбана. Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства. Воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения специального назначения Службы безопасности Украины. Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана! Вечная память!» — написал президент.
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