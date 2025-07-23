Почти год теплилась надежда: в бою на Сумщине погиб отец двоих сыновей из Кировоградской области

Светловодск провел в последний путь младшего сержанта Сергея Полищука. Он погиб 26 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в результате авиационного обстрела. Произошло это вблизи села Храповщина Сумской области. Только теперь удалось вернуть тело героя домой. Ему навеки 48 лет, сообщает городской совет.

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«Сергей из города Антрацит Луганской области. Получил высшее образование в Кременчугском университете экономики, информационных технологий и управления. С 2003 года жил в Светловодске, работал инженером по компьютерным системам в банке», — говорится в сообщении.

24 февраля 2023 года Сергей Полищук встал в ряды Вооруженных Сил Украины. Занимал должность начальника комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотными аппаратами, имел звание младшего сержанта.

«Служил достойно и мужественно. Имел много планов, но их оборвал тот бой на Сумщине. У Сергея остались жена, двое сыновей и брат», — добавляют в мэрии.

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Похоронили младшего сержанта на городском кладбище со всеми почестями.

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