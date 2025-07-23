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Почти год теплилась надежда: в бою на Сумщине погиб отец двоих сыновей из Кировоградской области
Светловодск провел в последний путь младшего сержанта Сергея Полищука. Он погиб 26 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в результате авиационного обстрела. Произошло это вблизи села Храповщина Сумской области. Только теперь удалось вернуть тело героя домой. Ему навеки 48 лет, сообщает городской совет.
«Сергей из города Антрацит Луганской области. Получил высшее образование в Кременчугском университете экономики, информационных технологий и управления. С 2003 года жил в Светловодске, работал инженером по компьютерным системам в банке», — говорится в сообщении.
24 февраля 2023 года Сергей Полищук встал в ряды Вооруженных Сил Украины. Занимал должность начальника комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотными аппаратами, имел звание младшего сержанта.
«Служил достойно и мужественно. Имел много планов, но их оборвал тот бой на Сумщине. У Сергея остались жена, двое сыновей и брат», — добавляют в мэрии.
Похоронили младшего сержанта на городском кладбище со всеми почестями.
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