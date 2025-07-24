Рецепт от Ивана Янюка: филе лосося на сковороде — не еда, а просто кайф! (видео)

Кулинар Иван Янюк, поделившийся рецептом малосольных огурцов, показал, как он готовит красную рыбу.

Филе лосося Иван приготовил на сковороде. Для этого понадобилось всего 15 минут.

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Ингредиенты:

Филе лосося

Мед

Соль

Черный перец

Сливочное масло

Масло

Приготовление:

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Филе лосося посолить, поперчить, добавить растительное масло.

Положить рыбу на разогретую сковороду и обжарить по две минутки с каждой стороны.

Лосось положить на тарелку

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Добавить на сковороду мед и сливочное масло, перемешать и обжарить лосось до корочки с

двух сторон.

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