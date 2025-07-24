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Книга рецептов

Рецепт от Ивана Янюка: филе лосося на сковороде — не еда, а просто кайф! (видео)

10:35 24 июля 2025
Филе лосося, фото скриншот видео

Кулинар Иван Янюк, поделившийся рецептом малосольных огурцов, показал, как он готовит красную рыбу.

Филе лосося Иван приготовил на сковороде. Для этого понадобилось всего 15 минут.

Ингредиенты:
Филе лосося
Мед
Соль
Черный перец
Сливочное масло
Масло

Приготовление:

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Филе лосося посолить, поперчить, добавить растительное масло.

Положить рыбу на разогретую сковороду и обжарить по две минутки с каждой стороны.

Лосось положить на тарелку

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Добавить на сковороду мед и сливочное масло, перемешать и обжарить лосось до корочки с
двух сторон.


Мы рассказывали, как приготовить оригинальный завтрак из кабачка, авокадо и лосося от Павы. А также, как самостоятельно засолить красную рыбу.

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