- 24.07 23:06 «Шахтер» с тренером-турком увез ярую победу из логова «Бешикташа»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 24.07 22:29 Гастрономический тренд, который поможет вам сохранить здоровье: не стоит его недооценивать
- 24.07 22:15 «Александрия» проиграла «друзьям россии» из «Партизана»: видеообзор матча квалификации Лиги конференций
- 24.07 22:05 «Полесье» отметило тренерский дебют Ротаня в еврокубках поражением от клуба из Андорры: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 24.07 22:02 Абрикосово-цитрусовое лакомство: готовится так быстро, что вы удивитесь
- 24.07 21:31 Гвинет Пэлтроу сильно расстроилась, когда Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон
- 24.07 21:02 Можно потерять: почему не стоит опрыскивать фикусы водой
- 24.07 20:46 «Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 24.07 20:32 Его руки действительно были золотыми: солдат из Черкасской области не перенес тяжелого ранения
- 24.07 20:06 Летний пирог с абрикосами и творожной начинкой: ароматно и вкусно
- 24.07 20:00 Зеленский внес в парламент альтернативный законопроект по НАБУ
- 24.07 19:39 США «вооружают» россию через Иран: в снарядах оккупантов заметили западный элемент
Рецепт от Ивана Янюка: филе лосося на сковороде — не еда, а просто кайф! (видео)
Кулинар Иван Янюк, поделившийся рецептом малосольных огурцов, показал, как он готовит красную рыбу.
Филе лосося Иван приготовил на сковороде. Для этого понадобилось всего 15 минут.
Ингредиенты:
Филе лосося
Мед
Соль
Черный перец
Сливочное масло
Масло
Приготовление:
Филе лосося посолить, поперчить, добавить растительное масло.
Положить рыбу на разогретую сковороду и обжарить по две минутки с каждой стороны.
Лосось положить на тарелку
Добавить на сковороду мед и сливочное масло, перемешать и обжарить лосось до корочки с
двух сторон.
Мы рассказывали, как приготовить оригинальный завтрак из кабачка, авокадо и лосося от Павы. А также, как самостоятельно засолить красную рыбу.555
Читайте нас в Facebook
Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел