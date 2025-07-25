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Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: бюджетно и просто
Лето — прекрасное время года для того, чтобы стать хоть немного стройнее, если в этом есть потребность. Витаминные легкие салаты помогут это сделать. А прекрасных рецептов немало.
Одним из таких рецептов поделилась с читателями «ФАКТОВ» кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне. Очень важно открывать для себя и родных людей новые интересные вкусы, как это делаю известные кулинары мира. Возможно, какой-то рецепт станет вашим любимым. И это здорово. Готовьте с удовольствием для тех, кого любите.
Кабачковый салат
- 2−3 маленьких молоденьких кабачка
- 2 салатные луковицы
Для маринада
- 2 столовые ложки растительного масла
- По щепотке соль и сахар
- Перец черный
- 1 зубок чеснока
- 1 столовая ложка яблочного уксуса
Лук порезать тонко кольцами и замариновать в смеси яблочного уксуса и растительного масла с чесноком, перцем, солью и сахаром. Добавить тонко порезанные молодые кабачки. Поместить на полчаса в холодильник.
И приятного аппетита вам и вашим близким людям!
Напомним рецепт роскошного фруктового торта за 10 минут без духовки.
Фото из альбома Эллы Ивановой201
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