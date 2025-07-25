Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: бюджетно и просто

Лето — прекрасное время года для того, чтобы стать хоть немного стройнее, если в этом есть потребность. Витаминные легкие салаты помогут это сделать. А прекрасных рецептов немало.

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Одним из таких рецептов поделилась с читателями «ФАКТОВ» кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне. Очень важно открывать для себя и родных людей новые интересные вкусы, как это делаю известные кулинары мира. Возможно, какой-то рецепт станет вашим любимым. И это здорово. Готовьте с удовольствием для тех, кого любите.

Кабачковый салат 2−3 маленьких молоденьких кабачка

2 салатные луковицы Для маринада РЕКЛАМА 2 столовые ложки растительного масла

По щепотке соль и сахар

Перец черный

1 зубок чеснока

1 столовая ложка яблочного уксуса

Лук порезать тонко кольцами и замариновать в смеси яблочного уксуса и растительного масла с чесноком, перцем, солью и сахаром. Добавить тонко порезанные молодые кабачки. Поместить на полчаса в холодильник.

И приятного аппетита вам и вашим близким людям!

Напомним рецепт роскошного фруктового торта за 10 минут без духовки.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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