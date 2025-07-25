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Стиль жизни

Как есть мороженое в ресторане: одно из правил многие нарушают

22:26 25 июля 2025
Мороженое. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Мороженое — любимое всеми лакомство. Сегодня особенно популярно со вкусом дубайского шоколада. Классикой жанра считаются ванильное, шоколадное и клубничное мороженое. А пробовали ли вы мороженое с халвой или лавандой и сливовым вином? Также очень вкусное мороженое с шафраном. Конечно, у каждого человека есть свое любимое: у кого-то ореховое, у кого-то лимонное, у кого-то — обычное сливочное, родом из детства.

Самое главное — чтобы лакомство было приготовлено из натуральных ингредиентов. Ведь натуральная еда — основа здоровья.

В ресторане ешьте мороженое с помощью ложечки. Если мороженое подается с тортом, штруделем или шоколадным фонданом, можно использовать вилку и ложку.

Мороженое едят не спеша, наслаждаясь. При этом никогда не облизывайте ложку — это моветон.

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Подавая гостям мороженое дома, сервируйте его красиво, украсив листочками свежей мяты и ягодами — малиной, голубикой, клубникой… Подавайте в красивых креманках или бокалах. Атмосфера всегда имеет значение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как, согласно этикету, пить сок и лимонад в ресторане, поскольку некоторые нюансы известны далеко не всем.

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