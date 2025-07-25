Секретный стартап экс-гендиректора Google: что заинтересовало миллиардера в Украине

Экс-генеральный директор Google Эрик Шмидт с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину регулярно посещает нашу страну. Первое упоминание о его визитах датируется сентябрем 2022 года. Однако большинство визитов Шмидта в Украину непубличны. В 2023 году он инициировал секретный стартап с целью создания в Украине беспилотных летательных аппаратов-камикадзе на базе ИИ стоимостью 400 долларов. Главная цель этого проекта — оснащение Украины передовыми возможностями дронов и разработка американской альтернативы китайским дронам.

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«Моя последняя поездка в Украину открыла новую военную реальность: будущее будут определять и вести дроны… Дроны расширяют ограниченный радиус действия украинской пехоты. Разведывательные дроны обеспечивают безопасность солдат, постоянно фиксируя российские атаки и предоставляя информацию для корректировки огня артиллерии. Днем они летают над линиями противника, чтобы выявлять цели, а ночью возвращаются в виде боеприпасов… Украина стала пионером в создании эффективной модели децентрализованных военных операций… Пожалуй, самым важным является дрон-камикадзе. Используемый в больших количествах, этот FPV-дрон, разработанный для спортивных гонок, дешевле минометного снаряда и точнее артиллерийского огня. В руках опытного оператора эти дроны летают так быстро, что их почти невозможно сбить… Дорогое оружие будет заменено более дешевыми дронами, действующими на суше, море и в воздухе. В будущем рои камикадзе-дронов, оснащенных искусственным интеллектом, будут отслеживать движущиеся цели и алгоритмически сотрудничать, чтобы прорвать электронные средства противодействия врага», — напишет Шмидт в своей колонке в The Wall Street Journal после возвращения.

Сделал ставку на Украину как полигон для новой технологической революции

Стартап Шмидта был скрыт под рядом ООО, ранее известных как Swift Beat Holdings, которая сама была дочерней компанией Volya Robotics OÜ. Эрик Шмидт является единственным владельцем этой фирмы. С тех пор Swift Beat было переименовано в White Stork (отсылка к национальному символу Украины — белому аисту).

Его компания, как и большинство miltech-компаний, закрыта, ее разработки непубличны. Но там работают одни из лучших мировых инженеров из Tesla, Apple и Google. Их ключевая задача — создавать дроны с ИИ, которые могут решать широкий круг задач.

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«Это человек, который переключил свое внимание на применение искусственного интеллекта в военных целях и сделал ставку на Украину как полигон для новой технологической революции», — говорится в материале «ЭП».

В начале июля в Дании в присутствии президента Зеленского министр обороны Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве. Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставляться Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости.

По информации издания, предприниматель несколько лет собирал команду, которую по американской традиции назвали бы dream team: «Их задача — разработка дронов и систем автономности для них. Один из его БпЛА сейчас самый эффективный в перехвате „шахедов“».

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Как пишет «ЭП», это делает Шмидта стратегически важным партнером для Украины. Причем это сотрудничество взаимовыгодно: «Для Украины — это шанс получить доступ к передовым технологиям без бюрократических задержек и разрешений из Вашингтона, а для Шмидта — возможность в свои 70 лет получить новую роль: не просто архитектора цифровой гражданской революции, а лидера новой военно-технологической эпохи».

Америка не готова к той войне, которая уже идет в Украине

В своих выступлениях и статьях Шмидт рассуждает о том, как дроны и автономные технологии могут стать ключом к новой военной революции. Американский бизнесмен убежден: результаты будущих войн будут решаться не количеством солдат, танков или истребителей, а автономностью систем и мощностью алгоритмов.

Его заявления свидетельствуют, что он чувствует момент технологического излома, который стал особенно очевидным после начала большой войны в Украине. Собственно, об этом он говорит и прямо. В соавторстве с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли Шмидт опубликовал статью в Foreign Affairs, в которой предупреждает: Америка не готова к той войне, которая уже идет в Украине.

«Американская армия не готова к войне нового типа: ее техника уязвима для массированных атак дронов, а ИИ до сих пор не интегрирован с оборонной системой. Реформы идут медленно, тогда как россия уже применяет дроны с ИИ в Украине, а Китай сделал ставку на технологическое перевооружение», — говорится в статье.

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В то же время, признают авторы, ни одно государство еще не имеет ни массового производства боевых роботов, ни полноценного программного обеспечения для автономного оружия.

В одном из интервью Шмидт посоветовал Пентагону «избавиться от танков, а вместо этого купить дроны».

За разработкой каких дронов стоит Шмидт?

«ЭП» узнала о трех типах дронов, за разработкой которых стоит Шмидт. Хотя названия конкретных изделий не разглашаются, известно, что речь идет о дронах-перехватчиках, которые чаще всего используют против «шахедов», ударных БпЛА средней дальности и дронах-FPV.

Большинство из тех, с кем общалась «ЭП», отмечают, что «перехватчик Шмидта» — один из самых эффективных. В частности, он демонстрирует высокую точность обнаружения целей в ночном небе. Большинство сбитых «шахедов» дронами, около 90%, приходится именно на эти системы.

Представитель одной из бригад рассказал о дронах-камикадзе Шмидта с собственной системой связи, на которую не действует вражеский РЭБ. По его словам, в эти дроны встроен ИИ для обнаружения и поражения цели, который хорошо показал себя в бою.

Шмидт уже инвестировал в 16 компаний, преимущественно украинских, которые работают в сфере дронов, ИИ, РЭБ и кибербезопасности. А на днях его фонд получил 5 млн долларов от правительства Дании (EIFO) и расширяет деятельность в Евросоюзе.

Осторожная стратегия Шмидта

Собеседники «ЭП» называют несколько причин. Первая — чувствительность темы ИИ в военных целях. Использование его для войны — тема еще более деликатная, особенно в среде Кремниевой долины. Вторая причина — Шмидт давний сторонник Демократической партии. При нынешней власти он избегает публичности, чтобы не стать мишенью критики.

Шмидт — не только союзник, который стремится помочь Украине и проверить эффективность собственных идей. По мнению отдельных представителей украинского miltech, Шмидт хочет украинскими руками даром получить технологии, которые впоследствии будет продавать значительно дороже. Некоторые украинские производители не советуют полностью полагаться на технологии американца. Они опасаются, что бизнесмен вытеснит их с этого рынка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Зеленский раскрыл детали о многомиллиардных договоренностях с партнерами и запуске масштабного производства дронов-перехватчиков.

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