- 11:32 Зибров, Козловский и Никитюк в седле: известный блогер устроила ковбойский праздник за 3 миллиона гривен
- 11:09 Когда и на каких каналах смотреть «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: расписание трансляций и прогноз на отборочный поединок Лиги чемпионов
- 10:48 «Нет ничего важнее, чем это»: Лайма Вайкуле публично призвала дать оружие Украине
- 10:26 «Чувствую чуть ли не стыд»: телеведущий Константин Грубич обратился к украинцам после трагедии с сыном
- 09:57 Маринованные огурцы с горчицей на зиму: «тетушкин рецепт» от фудблогера Татьяны Юшиной
- 09:33 Анталия в огне: Турцию, страдающую от 50-градусной жары, охватили новые лесные пожары
- 09:07 Дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области россии
- 08:41 Ночью оккупанты продолжали терроризировать Сумы и Харьков: есть раненые
- 08:17 Стрельцы проведут день в покое, а у Скорпионов будет больше дел, чем они ожидали: гороскоп на воскресенье, 27 июля
- 26.07 22:28 Что нужно знать, покупая одежду с витрины: некоторые нюансы вас удивят
- 26.07 22:00 Очень вкусное домашнее ореховое печенье: рецепт удивит вас простотой
- 26.07 21:31 Почва в горшке твердая, как камень: этот простой трюк спасет ваше растение
Украинцы борются не только с оружием: Европа требует сохранения антикоррупционной независимости
На днях украинский парламент проголосовал за законопроект, ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Антикоррупционной прокуратуры (САП). Тысячи людей вышли на улицы, требуя отмены скандального закона и сохранения независимости антикоррупционных органов.
Руководство ЕС выразило обеспокоенность последствиями законодательных изменений и требовало объяснений. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Эвелина Валтонен в интервью финскому изданию Yle.
Она заявила, что немедленно связалась с Украиной после того, как услышала о законопроекте, который получил много критики и был быстро принят. По ее мнению, искоренение коррупции — это не только членство в ЕС, но и будущее украинцев.
«Это будущее, за которое украинцы работали, о котором мечтали и, к сожалению, вынуждены защищать его с оружием. Другими словами, работа с коррупцией должна продолжаться, и мы предоставим ей всю нашу поддержку, — говорит Валтонен. — Членство в ЕС — это только „вишенка на торте“ в деле искоренения коррупции. Достаточно того факта, что существует сильная рыночная экономика, где партии не дискриминируются и не разъединяются. Существует сильное верховенство права и сильная демократия, где вы можете быть уверены, что, когда вы проголосуете, ваш голос будет услышан, и вы также сможете баллотироваться на должность».
Валтонен надеется, что новое предложение будет вынесено на голосование в украинский парламент как можно скорее.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Зеленский внес в парламент альтернативный законопроект по НАБУ.73
Читайте нас в Facebook
«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко