Украинцы борются не только с оружием: Европа требует сохранения антикоррупционной независимости

На днях украинский парламент проголосовал за законопроект, ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Антикоррупционной прокуратуры (САП). Тысячи людей вышли на улицы, требуя отмены скандального закона и сохранения независимости антикоррупционных органов.

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Руководство ЕС выразило обеспокоенность последствиями законодательных изменений и требовало объяснений. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Эвелина Валтонен в интервью финскому изданию Yle.

Она заявила, что немедленно связалась с Украиной после того, как услышала о законопроекте, который получил много критики и был быстро принят. По ее мнению, искоренение коррупции — это не только членство в ЕС, но и будущее украинцев.

«Это будущее, за которое украинцы работали, о котором мечтали и, к сожалению, вынуждены защищать его с оружием. Другими словами, работа с коррупцией должна продолжаться, и мы предоставим ей всю нашу поддержку, — говорит Валтонен. — Членство в ЕС — это только „вишенка на торте“ в деле искоренения коррупции. Достаточно того факта, что существует сильная рыночная экономика, где партии не дискриминируются и не разъединяются. Существует сильное верховенство права и сильная демократия, где вы можете быть уверены, что, когда вы проголосуете, ваш голос будет услышан, и вы также сможете баллотироваться на должность».

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Валтонен надеется, что новое предложение будет вынесено на голосование в украинский парламент как можно скорее.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Зеленский внес в парламент альтернативный законопроект по НАБУ.

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