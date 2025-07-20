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Книга рецептов

Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка

20:06 20 июля 2025
Квашеные огурцы с хреном и специями

Квашеные огурцы с хреном и специями — это традиционная украинская закуска, которая готовится путем брожения огурцов в рассоле со специями. Они хрустящие, ароматные и вкусные, делится фудблогер Алина Корженовская.

На 3-литровую банку:

  • огурцы,
  • 3 ст. л. соли (первый этап),
  • 1 ст. л. соли (второй этап),
  • чеснок, хрен (листья и корень),
  • укроп, лавровый лист, душистый перец,
  • листья вишни и смородины — по желанию.

Приготовление:

Огурцы и специи сложить в банку, залить холодной водой с 3 ст. л. соли и оставить на 3 дня при комнатной температуре. Через 3 дня слить рассол, огурцы промыть, залить крутым кипятком на 5 минут. Кипяток слить в кастрюлю, добавить 1 ст. л. соли, довести до кипения и снова залить банку. Закатать, перевернуть и укутать до охлаждения.

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Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепты жюльена в картофельной корзине, а также легкой запеканки с кабачком.

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