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Книга рецептов
20:06 — 20 июля 2025
Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка
Квашеные огурцы с хреном и специями — это традиционная украинская закуска, которая готовится путем брожения огурцов в рассоле со специями. Они хрустящие, ароматные и вкусные, делится фудблогер Алина Корженовская.
На 3-литровую банку:
- огурцы,
- 3 ст. л. соли (первый этап),
- 1 ст. л. соли (второй этап),
- чеснок, хрен (листья и корень),
- укроп, лавровый лист, душистый перец,
- листья вишни и смородины — по желанию.
Приготовление:
Огурцы и специи сложить в банку, залить холодной водой с 3 ст. л. соли и оставить на 3 дня при комнатной температуре. Через 3 дня слить рассол, огурцы промыть, залить крутым кипятком на 5 минут. Кипяток слить в кастрюлю, добавить 1 ст. л. соли, довести до кипения и снова залить банку. Закатать, перевернуть и укутать до охлаждения.
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