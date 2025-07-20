Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка

Квашеные огурцы с хреном и специями — это традиционная украинская закуска, которая готовится путем брожения огурцов в рассоле со специями. Они хрустящие, ароматные и вкусные, делится фудблогер Алина Корженовская.

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На 3-литровую банку: огурцы,

3 ст. л. соли (первый этап),

1 ст. л. соли (второй этап),

чеснок, хрен (листья и корень),

укроп, лавровый лист, душистый перец,

листья вишни и смородины — по желанию.

Приготовление:

Огурцы и специи сложить в банку, залить холодной водой с 3 ст. л. соли и оставить на 3 дня при комнатной температуре. Через 3 дня слить рассол, огурцы промыть, залить крутым кипятком на 5 минут. Кипяток слить в кастрюлю, добавить 1 ст. л. соли, довести до кипения и снова залить банку. Закатать, перевернуть и укутать до охлаждения.

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