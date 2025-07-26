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Книга рецептов

Очень вкусное домашнее ореховое печенье: рецепт удивит вас простотой

22:00 26 июля 2025
домашнее ореховое печенье

Домашнее печенье воспето даже в произведениях литературы. Например, Марсель Пруст так описал аромат печенья «Мадлен», что оно стало метафорой вкуса и аромата детства.

А какое ваше любимое печенье? Возможно, оно тоже ассоциируется со счастьем детства? Кто его готовил: бабушка, мама, тетя, старшая сестра? Помните ли вы его аромат и вкус, а также форму?

Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне, поделилась с читателями «ФАКТОВ» секретами приготовления лакомства. Готовьте с удовольствием! Тогда блюда получатся особенными. Ореховое печенье по ее рецепту готовится просто и быстро. Наслаждайтесь им с чаем или кофе. Подавайте красиво!

Ореховое печенье к чаю или кофе

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  • 200 г орехов (например, миндаля)
  • Щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 30 г коричневого сахара

Орехи измельчить в блендере, добавить щепотку соли, коричневый сахар, яйцо. Замесить тесто. Сформировать печенье.

Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 11−12 минут.

И приятного аппетита!

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Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт быстрого экзотического коктейля, который освежает и помогает сбросить вес.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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