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Очень вкусное домашнее ореховое печенье: рецепт удивит вас простотой
Домашнее печенье воспето даже в произведениях литературы. Например, Марсель Пруст так описал аромат печенья «Мадлен», что оно стало метафорой вкуса и аромата детства.
А какое ваше любимое печенье? Возможно, оно тоже ассоциируется со счастьем детства? Кто его готовил: бабушка, мама, тетя, старшая сестра? Помните ли вы его аромат и вкус, а также форму?
Кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне, поделилась с читателями «ФАКТОВ» секретами приготовления лакомства. Готовьте с удовольствием! Тогда блюда получатся особенными. Ореховое печенье по ее рецепту готовится просто и быстро. Наслаждайтесь им с чаем или кофе. Подавайте красиво!
Ореховое печенье к чаю или кофе
- 200 г орехов (например, миндаля)
- Щепотка соли
- 1 яйцо
- 30 г коричневого сахара
Орехи измельчить в блендере, добавить щепотку соли, коричневый сахар, яйцо. Замесить тесто. Сформировать печенье.
Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 11−12 минут.
И приятного аппетита!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт быстрого экзотического коктейля, который освежает и помогает сбросить вес.
Фото из альбома Эллы Ивановой191
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