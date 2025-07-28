Сделайте такой раствор — и будете собирать огурцы ежедневно до наступления холодов

Огородники, выращивающие на дачных участках огурцы, используют разнообразные удобрения, чтобы продлить сезон плодоношения. Это могут быть как магазинная «химия», так и подкормка из натуральных продуктов, например из молока, в которое добавляют несколько капель йода. Или биоудобрения.

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Рецептом подкормки с биопрепаратом триходерма делятся авторы maisternia-idei.com.ua. Для приготовления удобрения достаточно двух элементов — триходермы, которая защищает растения от болезней и выступает биостимулятором, и воды.

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Так, столовую ложку сухой триходемы разводят в 10 литрах воды и настаивают 30−40 минут. Для усиления эффекта в смесь можно добавить 5−6 стаканов перегноя.

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Под каждый кустик огурцов выливают по литру удобрения. Процедуру можно повторять каждые 10 дней, начиная со второй половины июля. Утверждается, что такая подкормка позволит огурцам плодоносить до самых холодов.

Еще одним средством, способным предоставить дополнительные силы огурцам, является аспирин, который снижает риск появления мучнистой росы и гнили, стимулирует рост, активное цветение и увеличивает количество завязей.

Фото — Pixabay

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