- 09:43 На каких каналах сегодня смотреть онлайн «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: расписание трансляций и прогноз на отборочный поединок Лиги чемпионов
- 09:33 Нацполиция расследует возможные злоупотребления аптек относительно ценообразования на лекарства
- 08:59 Обвинения Александра Грановского во влиянии на КНДИСЭ, Вовка и Чауса не подтвердились: постановление суда
- 08:54 Ночью враг ударил по роддому и больнице на Днепропетровщине и исправительной колонии в Запорожье: много погибших
- 08:18 Рыбы должны проявить терпение в отношениях, а Девам стоит быть настойчивыми: гороскоп на 29 июля
- 28.07 22:28 Какие детали делают одежду недолговечной: знание этих нюансов поможет вам избежать разочарований
- 28.07 22:02 Шоколадное наслаждение: готовится так быстро, что вы не поверите
- 28.07 21:32 В фате и с новой песней: Екатерина Бужинская взорвала сеть
- 28.07 21:03 Есть несколько хитростей: как быстро и вкусно заготовить хрен
- 28.07 20:44 «То, как порезаны овощи, влияет на вкус салата», — кулинар Оксана Вознюк
- 28.07 20:34 Единственный сын у матери: на Харьковщине пал защитник с Ровенщины
- 28.07 20:06 Персики, консервированные половинками: рецепт, в котором не требуется стерилизация
Сделайте такой раствор — и будете собирать огурцы ежедневно до наступления холодов
Огородники, выращивающие на дачных участках огурцы, используют разнообразные удобрения, чтобы продлить сезон плодоношения. Это могут быть как магазинная «химия», так и подкормка из натуральных продуктов, например из молока, в которое добавляют несколько капель йода. Или биоудобрения.
Рецептом подкормки с биопрепаратом триходерма делятся авторы maisternia-idei.com.ua. Для приготовления удобрения достаточно двух элементов — триходермы, которая защищает растения от болезней и выступает биостимулятором, и воды.
Читайте также: Огурцы поблагодарят урожаем: готовим для них «одеяло» из крапивы
Так, столовую ложку сухой триходемы разводят в 10 литрах воды и настаивают 30−40 минут. Для усиления эффекта в смесь можно добавить 5−6 стаканов перегноя.
Под каждый кустик огурцов выливают по литру удобрения. Процедуру можно повторять каждые 10 дней, начиная со второй половины июля. Утверждается, что такая подкормка позволит огурцам плодоносить до самых холодов.
Еще одним средством, способным предоставить дополнительные силы огурцам, является аспирин, который снижает риск появления мучнистой росы и гнили, стимулирует рост, активное цветение и увеличивает количество завязей.
Фото — Pixabay252
Читайте нас в Facebook
В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов
Овнам — «Маг», Львам — «Сила», а Близнецам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 29 июля