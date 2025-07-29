Умирают втрое чаще, чем рождаются: стала известна неутешительная статистика

Неутешительная ситуация с рождаемостью стала причиной инициативы Кабинета министров Украины о повышении выплат семьям с детьми. Также планируется платить помощь женщинам по беременности и родам, однако неизвестно, сможет ли это перебороть тенденцию с падением рождаемости и ростом смертности.

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Так, по данным сервиса OpenDataBot, в первом полугодии 2025 года в Украине родились 86 795 детей, в то время как умерли 249 002 человека. Иными словами, смертность превышает рождаемость почти втрое, и эта тенденция продолжается последние 5 лет.

По данным сервиса, больше всего детей традиционно рождается в Киеве — 9 947 младенцев, или 12% от общего числа новорожденных. Следом идет Львовская область с 8 282 (10%), замыкает тройку лидеров Днепропетровская область — 6 670 (8%).

В некоторых регионах, несмотря на войну, наблюдается даже небольшой прирост рождаемости. Лидирует Киевская область — +6% за год, во Львовской — +5%, на Волыни — +6%. В целом же небольшой прирост зафиксирован в семи регионах страны.

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В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо рождается меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), в Херсонской — на 11%, в Черниговской — на 10%.

При этом на одного новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель остается неизменным последние 5 лет. Для сравнения: в 2016 году на одного младенца приходилось двое умерших.

Каждый девятый умерший в Украине — из Днепропетровской области: 27 120 случаев, это стабильно самый высокий показатель в стране. В числе регионов с наибольшей смертностью также Киев (18 114 смертей) и Харьковская область (17 694).

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Заметим, что начавшаяся полномасштабная российская агрессия привела к постоянному снижению рождаемости в Украине. Так, если в первом полугодии 2021-го в Украине родились 133 457 детей, то за тот же период в 2022-м их было 104 905, в 2023-м — 93 491, а в 2024-м — 87 655.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о наличии планов по росту рождаемости в Украине, которые их автор оценил примерно в 80 миллиардов гривен.

Фото Pixabay

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