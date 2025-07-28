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Единственный сын у матери: на Харьковщине пал защитник с Ровенщины
Костопольская громада в последний путь провела своего погибшего защитника Тараса Коваля. 17 июля во время выполнения боевого задания водитель-электрик отделения беспилотных авиационных комплексов погиб вблизи села Меловое на Харьковщине. Ему навеки 41 год, сообщает городской совет.
«Тарас учился в Костопольском строительно-технологическом колледже. После завершения обучения работал на деревообрабатывающих предприятиях, ездил за границу на заработки.
На службу мужчину призвали 14 ноября 2024 года. Проходил обучение на Ровенском полигоне, из-за болезни несколько раз лечился. Жена в последний раз видела Тараса Коваля 30 марта 2025 года, через день, 1 апреля, его подразделение отправилось на Харьковское направление. Затем было Сумское, затем снова Харьковское", — говорится в сообщении.
По словам жены Валентины, муж постоянно находился на передовой. В последний раз с ним разговаривала 13 июля.
«Он говорил, что снова должен заходить на боевые позиции на подмогу побратимам. Каждый раз говорил, что становится все более опасно. Больше связи с мужем не было. 19 июля к его матери пришли военнослужащие и сообщили, что Тараса больше нет. Он — единственный ее сын», — говорит жена воина.
У защитника остались две маленькие дочери, жена и родители. Похоронили Тараса Коваля на Новом кладбище в Костополе.
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