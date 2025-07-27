Между всеми присутствующими разделили скорбный каравай: вражеский дрон убил бойца «Азова» с Ровенщины

Черная весть пришла еще в одну украинскую семью. В Радивилове Ровенской области простились с героем из боевого подразделения «Азов» Андреем Лащевым, позывной «Шум». Он погиб 17 июля 2025 года в районе населенного пункта Бересток Краматорского района Донецкой области во время выполнения боевого задания. Воину навеки 28 лет, сообщает Радивиловская община.

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«Он был призван в ряды Вооруженных Сил Украины 5 декабря 2024 года. Андрей проходил службу по призыву во время мобилизации, занимал должность водителя-электрика отделения беспилотных авиационных комплексов», — говорится в сообщении.

Военные побратимы подчеркнули, что Андрей был очень ответственным на своем участке работы, поблагодарили родных и родителей за то, что таким его воспитали. Защитник погиб в результате вражеского FPV-удара по позиции. Он получил несовместимые с жизнью ранения от взрыва и обломков.

Поскольку Андрей был бойцом специализированного военного подразделения «Азов», на последнее с ним прощание прибыло многочисленное боевое братство. На кладбище над гробом Андрея побратимы прочитали Молитву украинского националиста. Родным защитника вручили флаг Украины. Похоронили Героя на Левятинском кладбище. Поскольку воин был холост, между всеми присутствующими, по траурной традиции, на похоронной процессии разделили скорбный каравай. У могилы Андрея побратимы дали слово отомстить врагу за его гибель.

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