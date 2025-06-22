Оккупанты ударили по полигону ВСУ во время учений военных, есть погибшие и раненые

Россияне продолжают обстреливать Украину. 22 июня произошел удар ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ.

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Как заявили военные, ракетный удар произошел, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими. При получении сигнала воздушной тревоги были своевременно отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.

«Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях», — говорится в заявлении.

По состоянию на 17:27 командованию было известно о 3 погибших и 11 раненых.

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Командование Сухопутных войск уже выясняет все обстоятельства трагедии. Для этого была создана специальная комиссия, а на месте происшествия работают правоохранительные органы.

«Одновременно предпринимаются дополнительные меры безопасности по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором», — подчеркнули в командовании.

В то же время блогер «Николаевский Ванек» разместил у себя сообщение, из которого можно понять, что удар был нанесен под корректировку сверху, при этом вражеский дрон летал не менее 20 минут. Также блогер возмущен, что это уже не первый случай гибели военнослужащих, но никаких выводов не делается.

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Напомним, что это уже действительно не первый случай, когда российские оккупанты атакуют ракетами полигоны и центры подготовки ВСУ. В начале марта россияне ударили «Искандером» по 239-му полигону в Днепропетровской области. По данным Сухопутных войск, от атаки погибли 12 человек, еще более 60 были ранены. А в июне под ударом баллистики оказался полигон в Полтавской области. В результате удара два человека получили ранения, но скончались в больнице. Кроме того, в мае россия ударила по стрельбищу в Сумской области. В результате атаки также были погибшие и раненые среди военных.

Иллюстративное фото

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