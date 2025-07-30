«Секретные чаты» и слив базы пилотов F-16 и Mirage 2000: контрразведка разоблачила шпиона рф в авиабригаде

В начале июля украинская спецслужба сообщала о разоблачении на Львовщине майора Воздушных Сил ВСУ, работавшего на россиян, собирая информацию об оперативных аэродромах, логистических хабах и центрах технического обслуживания боевых самолетов Вооруженных сил Украины. Не прошло и месяца, как СБУ задержала еще одного «крота» в ВС ВСУ, готовившего удары рашистов по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000.

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Агентом российской военной разведки оказался лётчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу предатель, выполняет боевые задачи по сбитию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха, отметили в СБУ.

По данным следствия, российский агент выполнял одновременно несколько вражеских задач.

Так, он передавал информацию для подготовки ракетно-дроновых атак россии по объектам Воздушных сил. Приоритетные для врага цели — аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24. Предатель собирал координаты размещения самолетов, устанавливал графики и принцип очередности их вылета.

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«Чтобы обеспечить успешность вражеского удара, фигурант подготовил и передал оккупантам аналитическую справку относительно необходимой, по его мнению, тактики нанесения комбинированных ударов. Это должно было позволить рашистам нанести удар „в обход“ защиты соответствующих военных объектов», — отметили в украинской спецслужбе.

Вторая задача — сбор личных данных о пилотах ВСУ, информации о бортовых номерах и вооружении их самолетов, а также о тактике боевых вылетов.

«Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбом через анонимный канал электронной почты и использовал „секретные чаты“ в мессенджерах. Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать „новую порцию“ информации», — подчеркнули в СБУ и добавили, что задержанному планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи — до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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Отмечается, что досудебное расследование проводит СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Ранее во Львовской области спецслужба разоблачила российского агента — инструктора Яворивского полигона, перед которым противник поставил задачу ликвидировать командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в учебном центре Сил обороны.

Фото СБУ

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