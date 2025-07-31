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Картофельные лепешки из вчерашнего пюре: раз-два — и готово!
Если у вас осталось вчерашнее пюре, это повод приготовить великолепные картофельные лепешки. Смажьте их сливочным маслом — и вы получите деликатес из деликатесов. Также можно дополнить их любимой зеленью. Либо подавать со свежими овощами — огурцом и помидором. А если уж дополните ломтиком ветчины, то это уж будет праздничный вариант.
Готовьте с вдохновением для людей, которых вы любите. Ведь натуральная домашняя еда — это основа здоровья. Кроме того, кулинарное творчество — своего рода медитация. Готовя, думайте о чем-то хорошем и приятном. Это очень важно.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТАМИ» рецептом лакомства, которое стоит приготовить
Картофельные лепешки
- 300 г картофельного пюре
- 100 г натертого сыра
- Черный перец
- 50−60 г муки
- Добавлять соль не нужно, она есть в пюре и сыре.
Соединить картофельное пюре с сыром и перцем, а также мукой. Раскатать из этого теста лепешки. Жарить на сухой сковороде.
Подавать, смазав сливочным маслом!
И приятного аппетита вам и вашим близким!
Напомним еще один рецепт хрустящей картофельной лепешки.
Фото из альбома Эллы Ивановой73
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