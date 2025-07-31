Если у вас осталось вчерашнее пюре, это повод приготовить великолепные картофельные лепешки. Смажьте их сливочным маслом — и вы получите деликатес из деликатесов. Также можно дополнить их любимой зеленью. Либо подавать со свежими овощами — огурцом и помидором. А если уж дополните ломтиком ветчины, то это уж будет праздничный вариант.

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Готовьте с вдохновением для людей, которых вы любите. Ведь натуральная домашняя еда — это основа здоровья. Кроме того, кулинарное творчество — своего рода медитация. Готовя, думайте о чем-то хорошем и приятном. Это очень важно.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТАМИ» рецептом лакомства, которое стоит приготовить

Картофельные лепешки 300 г картофельного пюре

100 г натертого сыра

Черный перец

50−60 г муки

Добавлять соль не нужно, она есть в пюре и сыре.

Соединить картофельное пюре с сыром и перцем, а также мукой. Раскатать из этого теста лепешки. Жарить на сухой сковороде.

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Подавать, смазав сливочным маслом!

И приятного аппетита вам и вашим близким!

Напомним еще один рецепт хрустящей картофельной лепешки.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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