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Стиль жизни

Как не разориться в ресторане: эти нюансы знает далеко не каждый

22:29 31 июля 2025
Как не разориться в ресторане

Посещение ресторана — это и наслаждение вкусом блюд, и атмосферой, чему поможет знание ресторанного этикета. Но цены, конечно, во многих заведениях не низкие.

Как же не разориться в ресторане?

Во-первых, изучите меню на сайте заведения перед его посещением. Ведь именно спонтанные решения разорительны для бюджета. Взвешенный подход поможет вам сделать разумный выбор. Рестораны существуют разных ценовых категорий — выбирайте те, которые соответствуют вашему комфортному самоощущению.

Если вы голодны, закажите суп. Супы всегда стоят не так уж дорого даже в фешенебельных ресторанах по сравнению с другими блюдами.

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Не заказывайте сразу и бургер, и десерт. Возможно, вы наедитесь бургером, а десерт будет лишним и для желудка, и для кошелька.

Имейте в виду, что часто цена мяса указывается не за блюдо, а за сто граммов.

Помните, что алкогольные напитки в ресторанах обычно недешевые.

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Не заказывайте еду без оглядки на цены, если не хотите разочарований.

Не стесняйтесь проверять чек, особенно если вы платили за нескольких людей.

Чтобы чувствовать себя комфортно в ресторане, важно помнить определенные правила этикета — например, как есть хлеб, мороженое, как пить сок и лимонад.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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