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Как не разориться в ресторане: эти нюансы знает далеко не каждый
Посещение ресторана — это и наслаждение вкусом блюд, и атмосферой, чему поможет знание ресторанного этикета. Но цены, конечно, во многих заведениях не низкие.
Как же не разориться в ресторане?
Во-первых, изучите меню на сайте заведения перед его посещением. Ведь именно спонтанные решения разорительны для бюджета. Взвешенный подход поможет вам сделать разумный выбор. Рестораны существуют разных ценовых категорий — выбирайте те, которые соответствуют вашему комфортному самоощущению.
Если вы голодны, закажите суп. Супы всегда стоят не так уж дорого даже в фешенебельных ресторанах по сравнению с другими блюдами.
Не заказывайте сразу и бургер, и десерт. Возможно, вы наедитесь бургером, а десерт будет лишним и для желудка, и для кошелька.
Имейте в виду, что часто цена мяса указывается не за блюдо, а за сто граммов.
Помните, что алкогольные напитки в ресторанах обычно недешевые.
Не заказывайте еду без оглядки на цены, если не хотите разочарований.
Не стесняйтесь проверять чек, особенно если вы платили за нескольких людей.
Чтобы чувствовать себя комфортно в ресторане, важно помнить определенные правила этикета — например, как есть хлеб, мороженое, как пить сок и лимонад.
Фото из альбома Ольги Сметанской148
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