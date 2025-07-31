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Киев атаковали новым оружием: что о нем известно, насколько опасно и есть ли средство борьбы?
В ночь на последний день июля Киев дважды подвергся массированному комбинированному обстрелу дронами и ракетами. Одним из средств атаки стали реактивные дроны, вероятно, созданные на базе иранских «Shahed-238». Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает ТСН.
По словам главы ведомства, впоследствии установят их количество и тип.
По словам военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, это не первое использование реактивных БПЛА против Украины, так, в ночь на 30 июля Воздушные силы Украины сообщали, что в ней участвовали 8 реактивных БПЛА.
По мнению Александра Коваленко вероятнее всего в налете использовались российские версии иранских реактивных дронов «Shahed-238», о которых пока мало что известно. Так, известно, что впервые их показали в 2023-м году в трех версиях — без головки самонаведения (ГСН), версия с электронно-оптической ГСН, и модификация с радиолокационной ГСН. Но главное — скорость в 550 км/ч, что делает работу мобильных огневых групп со стрелковым оружием по их уничтожению очень тяжелой.
Как считает эксперт, использование реактивных дронов было вызвано желанием проверить, насколько зенитные дроны-перехватчики эффективны против реактивных дронов-камикадзе и использовать это в будущей тактике использования реактивных БПЛА.
Также Александр Коваленко назвал несколько минусов нового оружия оккупантов:
- высокая себестоимость из-за цены реактивного двигателя;
- малая дальность полета, так как реактивный двигатель потребляет в разы больше топлива чем бензиновый двигатель Shahed-136;
- реактивный двигатель выделяет тепло, по которому его проще отследить и навести ракеты, что, правда, делает его уничтожение дороже в сравнении со стрелковым оружием;
- более низкая маневренность из-за повышенной скорости.
По мнению эксперта, эти минусы не делают их неким супероружием, но опасны тем, что такие дроны будут лучше прорывать оборону мобильных огневых групп, перегружать ПВО использованием на их уничтожение больше дефицитных зенитных ракет.
Специалист по РЭБ, Сергей «Флеш» Бескрестнов пояснил появление реактивных дронов российским ответом на успехи зенитных дронов, и отметил, что ближайшие месяцы покажут, станет ли новых дронов оккупантов больше.
Заметим, что по мнению некоторых экспертов, зенитные дроны все же не так эффективны, как об этом говорят.338
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