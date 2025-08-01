«Идеальная пара»: племянница принцессы Дианы объявила о помолвке

Многие британцы наблюдают за отношениями между членами королевской семьи, беспокоясь о том, удастся ли королю Чарльзу помириться с младшим сыном, а принцу Уильяму — стать настоящим королем.

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То есть, для многих жителей Соединенного Королевства жизнь именитых лиц, похоже, заменяет сериалы или новости. При этом не все отдают себе отчет, что кроме «главных героев» этих сериалов есть те, о ком публика знает гораздо меньше.

Именно к таким членам королевской семьи можно отнести 33-летнюю Элизу Спенсер, племянницу принцессы Дианы. Леди Элиза — дочь брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера, от брака с моделью Викторией Локвуд.

Все детство племянница Дианы и ее сестра-близнец Амели провели в Южной Африке, где скрывались от папарацци, преследовавших семью из-за того, что их мать страдала от алкогольной и наркотической зависимостей.

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И вот именно леди Элиза сообщила на днях в социальной сети о том, что выходит замуж за своего любимого, предпринимателя Ченнинга Миллерда.

Предложение Ченнинг сделал во время романтического ужина на греческом острове Санторини. Элиза поделилась серией снимков, на одном из которых снято кольцо с большим бриллиантом, на другом — сам момент, когда Миллерд встал на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца.

«На веки вечные», — подписала она публикацию.

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Ее сестра-близнец, леди Амелия, одной из первых поспешила поздравить пару. «Лучшие новости на свете. Я невероятно рада за вас обоих! Люблю вас обоих всем сердцем! Идеальная пара и помолвка мечты», — написала она в комментариях.

Элиза и Ченнинг вместе уже около девяти лет. Они познакомились в 2016 году на вечеринке в Южной Африке, где Элиза тогда училась. Их свел общий друг Грег Маллетт, который впоследствии женился на леди Амелии. Миллерд работает менеджером по маркетингу в международной компании DataLedger.

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Напомним, что среди членов королевской семьи наиболее похожей на принцессу Диану считают ее внучку, принцессу Шарлотту.

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