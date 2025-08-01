Известный харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов считает, что власти сознательно раскручивали скандал вокруг фото Валерия Залужного в журнале Vogue. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

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Как известно, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный снялся для украинского журнала Vogue и поделился своими соображениями по поводу идентичности украинцев.

Фото вызвали бурную реакцию и поток фейков из россии, спровоцировав волну критики и мемов в социальных сетях.

Юрий Сапронов считает, что история вышла за рамки снимка в костюме для модного издания. Он обращает внимание, что Залужный лично не делал никаких заявлений о политических амбициях.

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«Подумайте сами: отставной генерал, а ныне человек, выстраивающий дипломатическую карьеру, до сих пор не сделал никакого заявления о намерении идти в политику, а тем более — претендовать на пост президента. Однако за него это сделали мы все. И, очевидно, будем это делать каждый раз, когда он попытается отойти на шаг от образа, который мы сами себе нарисовали», — пишет Сапронов.

Он отметил, что большинство людей обсуждали только фото в журнале, даже не читая текст интервью.

«Ведь все начали додумывать, что именно Залужный хотел сказать этим фото. Но все, что он хотел сказать, сказал словами — в тексте, до которого мало кто дошел. Залужный не рекламировал духи — он говорил о возникающих проблемах военного времени, о необходимости западной поддержки и готовности к тому, что мы можем ее не получить, он говорил о том, как строить отношения с западными соседями, но вам всем хватило фото», — пишет Сапронов.

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Волонтер убежден, что власти сознательно раскрутили скандал вокруг фото Залужного, иронизируя над его костюмом и даже будущими политическими перспективами, чтобы «уничтожить до старта».

«Более того — иронизируя над политическим будущим Залужного и его способностями как государственного деятеля. Но Залужный ничего плохого не сделал. Это не он воровал миллиарды на тендерах, не он принимал антидемократические законы, не он наращивал себе антирейтинг в стремлении построить в стране диктатуру и многое другое делал „не он“. Он вообще еще и не начинал. А теперь представьте, что начнется, когда он это сделает?» — спросил Сапронов.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил на Лондонской конференции безопасности и заявил, что именно Украина — преграда для нового мирового порядка в Европе.

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