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Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Пафос» в отборе Лиги чемпионов: кому отдают предпочтение букмекеры
Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо», без проблем выбившее из турнира мальтийский «Хамрун Спартанс», проведет в польском Люблине номинально домашний поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Кипра «Пафоса» (арбитр — Сандро Шерер из Швейцарии).
Команда Александра Шовковского после стартового успеха в еврокубках уже успела сыграть первый поединок в чемпионате Украины, победив в гостях «Верес» -1:0 (Шапаренко, 14).
Что же касается подопечных испанца Хуана Карлоса Карседо, в свое время работавшего с Унаи Эмери в тренерских штабах «Валенсии», московского «Спартака», «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала», то они уже успели одолеть в отборе ЛЧ израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 дома, 1:0 в гостях). А поскольку чемпионат Кипра стартует только 23 августа, то «Пафос» целенаправленно готовится к матчам с «бело-синими».
Видеообзор матча «Маккаби» — «Пафос» — 0:1
Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом «Динамо». К примеру, контора William Hill ставки на победу чемпиона Украины принимает с коэффициентом 1,80, на ничью — 3,50, на выигрыш островитян — 4,20.
В прямом эфире трансляцию матча «Динамо» — «Пафос» смотрите на территории Украины (начало — в 21:00) на телеканале «2+2» и на «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно следить за поединком на платформе онлайн-телевидения, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.
Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации. Первый матч
5 августа (вторник)
«Динамо» — «Пафос» 21:00 «2+2», «Киевстар ТВ»
Ответная встреча соперников состоится 12 августа в Лимасоле.
Кстати, еще перед первой игрой «Динамо» и «Пафос» по итогам жеребьевки в понедельник, 4 августа, узнают своих потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги чемпионов (победитель пары) и Лиги Европы (неудачник противостояния).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Пафос» согласовал трехлетний контракт с легендарным бразильцем Давидом Луисом.
Фото ФК «Динамо»222
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