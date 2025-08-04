Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Пафос» в отборе Лиги чемпионов: кому отдают предпочтение букмекеры

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо», без проблем выбившее из турнира мальтийский «Хамрун Спартанс», проведет в польском Люблине номинально домашний поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Кипра «Пафоса» (арбитр — Сандро Шерер из Швейцарии).

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Команда Александра Шовковского после стартового успеха в еврокубках уже успела сыграть первый поединок в чемпионате Украины, победив в гостях «Верес» -1:0 (Шапаренко, 14).

Что же касается подопечных испанца Хуана Карлоса Карседо, в свое время работавшего с Унаи Эмери в тренерских штабах «Валенсии», московского «Спартака», «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала», то они уже успели одолеть в отборе ЛЧ израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 дома, 1:0 в гостях). А поскольку чемпионат Кипра стартует только 23 августа, то «Пафос» целенаправленно готовится к матчам с «бело-синими».

Видеообзор матча «Маккаби» — «Пафос» — 0:1

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Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом «Динамо». К примеру, контора William Hill ставки на победу чемпиона Украины принимает с коэффициентом 1,80, на ничью — 3,50, на выигрыш островитян — 4,20.

В прямом эфире трансляцию матча «Динамо» — «Пафос» смотрите на территории Украины (начало — в 21:00) на телеканале «2+2» и на «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно следить за поединком на платформе онлайн-телевидения, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации. Первый матч

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5 августа (вторник)

«Динамо» — «Пафос» 21:00 «2+2», «Киевстар ТВ»

Ответная встреча соперников состоится 12 августа в Лимасоле.

Кстати, еще перед первой игрой «Динамо» и «Пафос» по итогам жеребьевки в понедельник, 4 августа, узнают своих потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги чемпионов (победитель пары) и Лиги Европы (неудачник противостояния).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Пафос» согласовал трехлетний контракт с легендарным бразильцем Давидом Луисом.

Фото ФК «Динамо»

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