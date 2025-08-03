Российские террористы били по Украине дронами и ракетами: где ночью раздавались взрывы и бушевали пожары (фото, видео)

Накануне вечером российские захватчики начали очередную атаку с воздуха, запустив дроны-камикадзе, а в акватории Черного моря был зафиксирован самолет стратегической авиации Ту-22м3, который направлялся к пусковым рубежам в районе временно оккупированного Севастополя.

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Мониторинговые каналы сообщали о запуске ракет Х-22, а вскоре взрывы прогремели в Николаевской области.

По информации главы ОВА Виталия Кима, враг попал по областному центру, разрушив три частных дома, еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения.

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В Николаеве российская ракета разрушила три частных дома, пострадала частная и многоэтажная застройка. Фото ГСЧС

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«Пострадали семь человек — четырем из них медицинская помощь оказана на месте. По состоянию на утро, в больнице находятся 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно», — добавил он.

Во время ракетного удара по Николаеву пострадали четверо горожан. Фото ГСЧС

В ночь на 3 августа в ГСЧС сообщили, что спасателям удалось потушить пожар на территории 1500 квадратных метров. Сейчас идет разбор завалов.

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После полуночи вражеские БпЛА были замечены в небе над Харьковщиной. Глава ОВА Олег Синегубов сообщал о взрывах в Шевченковском районе областного центра, на который россияне направили дроны-камикадзе типа «Герань-2».

«В результате вражеских ударов вспыхнули частные дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте попаданий работают подразделения ГСЧС и медики», — отмечал Синегубов.

А мэр Харькова Игорь Терехов уточнял, что удар вражеских БпЛА пришелся по складскому зданию, расположенному возле жилой застройки. Россияне применили два ударных дрона, один из которых упал в лесопосадке без детонации. О пострадавших не сообщалось.

Тем временем в Чугуеве на Харьковщине пострадавшие есть — три женщины получили острую реакцию на стресс. Городской голова Галина Минаева сообщила о повреждении микрорайона с частной застройкой — в домах выбиты стекла, повреждены остекление окон и крыши.

Зафиксированы попадания и в Балаклее, которую в течение ночи россияне атаковали дважды. Руководитель Балаклейской ГВА Виталий Карабанов в два часа ночи сообщал о попадании БпЛА в частное домовладение — там пострадал человек.

В Балаклее прогремело более 10 взрывов, горели частные дома. Фото МВА

А в три часа ночи было зафиксировано уже больше ударов дронами-камикадзе — огонь охватил более 10 жилых домов, пострадали люди.

Раздавалась воздушная тревога и в столице — около часа ночи в Воздушных силах ВСУ предупредили о скоростных целях в направлении Киева. Сейчас у КГВА нет никакой информации о последствиях атаки.

Утром в ВС ВСУ рассказали подробности ночной атаки россиян. Так, противник применил 83 средства воздушного нападения: 76 ударных БпЛА разного типа, одну баллистическую ракету «Искандер-М», пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 и одну крылатую ракету Х-22.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбита/подавлена 61 воздушная цель: 60 враждеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны, один «Искандер-М».

Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) — в 2 локациях.

Напомним, что во время предыдущей ракетно-дроновой атаки на Киев в столице погиб 31 человек. Большинство жертв — жители многоэтажки в Святошинском районе, в которую попал российский «Искандер».

Фото ГСЧС

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