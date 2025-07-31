- 10:23 Сокращение финансовой помощи от ЕС не связано с законом о НАБУ и САП, — СМИ
- 09:54 Где сегодня смотреть онлайн «Шахтер» — «Бешикташ»: кого видят букмекеры фаворитом ответного матча в отборе Лиги Европы
- 09:40 Днепропетровская, Полтавская и Киевская области пострадали в результате ночного налета дронов врага
- 09:17 Квартира известной украинской теле- и радиоведущей разрушена после ночного удара по Киеву
- 08:44 Ответ на ультиматум Трампа: за ночь Киев дважды подвергся массированным ударам, есть жертвы
- 08:17 Скорпионам стоит слушать свое сердце, Рыбам — быть честными с собой, а Ракам — избавиться от лишнего: что советуют звезды знакам Зодиака 31 июля
- 07:39 Стал известен соперник «Динамо» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- 30.07 22:29 Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю
- 30.07 22:02 Укроп с солью на зиму: секреты заготовки от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш
- 30.07 21:33 Всегда буду открыта для любви: Дженнифер Энистон поразила признанием
- 30.07 21:02 Достаточно двух средств: как избавиться от желтых пятен на одежде
- 30.07 20:45 «На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
Днепропетровская, Полтавская и Киевская области пострадали в результате ночного налета дронов врага (фото)
В ночь на 31 июля, когда россияне массированно атаковали Киев ракетами и дронами, ударные БпЛА врага фиксировались и в других украинских регионах.
Так, в небе над Днепропетровщиной ПВО уничтожила 15 вражеских беспилотников. Но, как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, были и попадания.
Так, в Юрьевской громаде Павлоградского района повреждены сельскохозяйственное и транспортное предприятия. Возник пожар, его уже ликвидировали.
Ударные БпЛА и артиллерию враг применил для ударов по Никопольщине — атакам подверглись райцентр и Марганецкая громада.
«Повреждены коммунальное предприятие, 3 частных дома, хозяйственные постройки — одна из них загорелась, огонь потушили. Зацепило и гараж, линию электропередач. А по Межевской громаде Синельниковского района противник ударил FPV-дроном. Побит транспорт коммунального предприятия», — добавил Сергей Лысак.
А в Полтавской области в результате падения обломков вражеского БпЛА в Кременчугском районе произошел пожар в хозяйственном здании. «Взрывной волной поврежден частный дом. По данным ГСЧС, пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил глава ОВА Владимир Когут.
Работала ПВО и в Киевской области. В ОВА сообщили, что в Бучанском районе повреждены здания трех магазинов и складские помещения. Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, также пострадали Сумская и Николаевская области. Всего в течение этой атаки враг применил более 300 дронов и 8 ракет.
«Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на данный момент известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших, каждому и каждой предоставляется помощь», — отметил он и добавил, что мир в очередной раз «увидел российский ответ» на желание мира со стороны Украины, США и Европы: «Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано».
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что враг применил 8 крылатых ракет «Искандер-К» и 309 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
ПВО сбила или подавила РЭБ 291 средство воздушного нападения противника: 288 ударных БпЛА и три ракеты.
«Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице», — говорится в сообщении.
В столице, которая была основной целью атаки врага, зафиксированы разрушения и значительные повреждения жилой застройки. Одна из поврежденных квартир принадлежит телеведущей Екатерине Соляр. Журналистка показала, как сейчас выглядит ее жилье.
Фото со страницы В. Зеленского91
Читайте нас в Facebook
Скорпионам стоит слушать свое сердце, Рыбам — быть честными с собой, а Ракам — избавиться от лишнего: что советуют звезды знакам Зодиака 31 июля
Ответ на ультиматум Трампа: за ночь Киев дважды подвергся массированным ударам, есть жертвы (фото, видео)