Днепропетровская, Полтавская и Киевская области пострадали в результате ночного налета дронов врага (фото)

В ночь на 31 июля, когда россияне массированно атаковали Киев ракетами и дронами, ударные БпЛА врага фиксировались и в других украинских регионах.

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Так, в небе над Днепропетровщиной ПВО уничтожила 15 вражеских беспилотников. Но, как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, были и попадания.

Так, в Юрьевской громаде Павлоградского района повреждены сельскохозяйственное и транспортное предприятия. Возник пожар, его уже ликвидировали.

Ударные БпЛА и артиллерию враг применил для ударов по Никопольщине — атакам подверглись райцентр и Марганецкая громада.

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«Повреждены коммунальное предприятие, 3 частных дома, хозяйственные постройки — одна из них загорелась, огонь потушили. Зацепило и гараж, линию электропередач. А по Межевской громаде Синельниковского района противник ударил FPV-дроном. Побит транспорт коммунального предприятия», — добавил Сергей Лысак.

А в Полтавской области в результате падения обломков вражеского БпЛА в Кременчугском районе произошел пожар в хозяйственном здании. «Взрывной волной поврежден частный дом. По данным ГСЧС, пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил глава ОВА Владимир Когут.

Работала ПВО и в Киевской области. В ОВА сообщили, что в Бучанском районе повреждены здания трех магазинов и складские помещения. Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, также пострадали Сумская и Николаевская области. Всего в течение этой атаки враг применил более 300 дронов и 8 ракет.

«Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на данный момент известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших, каждому и каждой предоставляется помощь», — отметил он и добавил, что мир в очередной раз «увидел российский ответ» на желание мира со стороны Украины, США и Европы: «Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано».

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что враг применил 8 крылатых ракет «Искандер-К» и 309 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

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ПВО сбила или подавила РЭБ 291 средство воздушного нападения противника: 288 ударных БпЛА и три ракеты.

«Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице», — говорится в сообщении.

В столице, которая была основной целью атаки врага, зафиксированы разрушения и значительные повреждения жилой застройки. Одна из поврежденных квартир принадлежит телеведущей Екатерине Соляр. Журналистка показала, как сейчас выглядит ее жилье.

Фото со страницы В. Зеленского

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