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путин изображает заинтересованность в мирных переговорах: аналитики о настоящих целях главы кремля
путин, в очередной раз подчеркнув неизменность своих военных целей, попытался представить мирные переговоры по прекращению войны в Украине как такие, что достигают прогресса, одновременно обвиняя Киев в замедлении темпов переговоров. На днях он заявил, что, по его мнению, мирные переговоры развиваются «в целом позитивно», и что недавний обмен военнопленными и погибшими в боях между россией и Украиной является свидетельством этой положительной траектории.
По словам путина, россия готова отложить переговоры, если Украина этого хочет. И что переговоры должны проходить в рамках детальных разговоров за кулисами, а не публично. Глава кремля, вероятно, намерен использовать встречи россии и Украины в закрытых рабочих группах, чтобы опровергнуть любые будущие жалобы Запада на то, что москва не участвует в мирных переговорах, говорится в отчете Института изучения войны.
россия направила несколько делегаций низкого уровня на предварительные раунды переговоров в Стамбуле, и эти раунды еще не привели к каким-либо сдвигам в направлении мира, кроме обмена военнопленными и погибшими. Предстоящие встречи рабочей группы с аналогично российской делегацией вряд ли приведут к каким-то существенным сдвигам, поскольку путин почти наверняка единолично диктует параметры переговорной позиции россии.
ISW ранее отмечал, что ложные заявления путина о том, что нынешнее украинское правительство является неконституционным и нелегитимным, закладывают основу для отказа россии от любого мирного соглашения с Украиной в будущем.
Аналитики считают, что путин притворяется заинтересованным в мирных переговорах, тогда как украинские чиновники, наоборот, продолжают демонстрировать настоящую заинтересованность в окончании войны. О чем свидетельствует заявление Зеленского о том, что он готов встретиться с путиным, и заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что Украина хочет прекратить войну в 2025 году.
Ранее постпред США при НАТО пояснил, что ожидает россию 8 августа, если путин не согласится на прекращение огня.197
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