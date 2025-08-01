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Украина

Украина предлагает перейти от обмена заявлениями к разговору лидеров: что ответил Зеленский Трампу и путину

16:39 1 августа 2025
Зеленский предложил путину встречу на уровне глав держав, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия для окончания войны. А российскому диктатору путину Зеленский предложил встречу на уровне лидеров.

«Мы видим и поддерживаем усилия президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь. Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить отсрочку санкций, Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время» , — говорится в сообщении.

Зеленский также добавил: «Мы понимаем, кто принимает решение в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России».

Напомним, президент США Дональд Трамп установил для россии новый дедлайн о прекращении войны в Украине.

После этого россия нанесла ряд массированных ударов по Украине. Больше всего пострадал Киев, где погиб 31 человек, в том числе 5 детей, пострадали 159 киевлян, 16 из которых дети.

Так очередной жестокостью и цинизмом кремль ответил на ультиматум Трампа.

На следующий день путин на пресс-конференции с лукашенко повторил свои условия «урегулирования конфликта с Украиной».

Как и раньше, кремлевский диктатор заявил об «искоренении причин этого конфликта». Путин хочет, чтобы украинские войска были полностью выведены с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Украина не должна вступать в НАТО, иметь нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус.

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Напомним, старший научный сотрудник Центра Карнеги россия — Евразия Александр Баунов считает, что планы кремля в войне с Украиной — это не просто захват территорий. Путин хочет диктовать условия, чтобы он был на равных с лидерами Запада. Кремлевский диктатор стремится вернуть себе место за столом переговоров великих держав и чтобы Запад признало новую реальность.

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