Дело об откатах на дронах: нардепа Кузнецова отправили под стражу под залог

Народного депутата Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупции во время закупки радиолокационных систем, отправить под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере восьми миллионов гривен.

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Решение принял Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), сообщает «Суспільне».

Известно, что прокурор по делу просил арест с залогом 30 миллионов гривен.

По данным следствия, при заключении госконтрактов на поставку техники часть средств (до 30%) возвращали должностным лицам в виде взяток. Задержаны четыре человека.

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Причастными к взяточничеству были действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.

Напомним, 2 августа стало известно, что НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен в государственных контрактах при закупке дронов и средств РЭБ. Детективы задержали действующего нардепа от «Слуги народа» Алексея Кузнецова и бывшего председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая.

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