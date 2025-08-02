НАБУ и САП вскрыли бизнес на дронах: причастны нардеп и нацгвардейцы

НАБУ и САП, которым на днях Верховная Рада вернула полномочия, ранее «урезанные» другим законом, разоблачили масштабную коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ.

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В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о разоблачении причастных к взяточничеству, среди которых действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Наациональной гвардии.

НАБУ задержала четырех участников коррупционной схемы. Фото НАБУ

«Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды», — отметили в НАБУ и добавили, что в настоящее время задержаны четыре человека, причастные к сделке.

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Никаких имен в антикоррупционных институциях не называют. Тем временем нардеп Алексей Гончаренко пишет, что речь идет о народном депутате из фракции «Слуга народа» Алексее Кузнецове, который «голосовал за ликвидацию независимости антикоррупционных органов», а также о командире одной из частей Нацгвардии. А журналист Виталий Глагола, ссылаясь на свои источники, пишет, что среди задержанных — нынешний глава Мукачевской райгосадминистрации Сергей Гайдай, который ранкее реботал руководителем Луганской ОДА.

На это событие уже отреагировали в МВД. Так, министр Игорь Клименко заявил, что начато служебное расследование, и что командующий Нацгвардией отстранил фигурантов от должностей.

«Но реакция — еще не все. В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребление изнутри. Речь о вновь созданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью. Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, которые прошли отбор по критериям добродетельности и профессиональной пригодности», — добавил министр.

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Ранее сообщалось, что НАБУ может готовить подозрение давнему партнеру Владимира Зеленского, бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу.

Фото НАБУ

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