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Мир

Это приемлемая цена выживания: президент Чехии допустил временную оккупацию россией части Украины

10:55 5 августа 2025
Президент Чехии Петр Павел

Петр Павел, президент Чехии, существенно увеличивший расходы на оборону, сделал громкое заявление об условиях завершения войны в Украине. В интервью BBC Петр Павел заявил, что часть украинских территорий, временно оккупированных россией, может оставаться под контролем врага — если это будет необходимой ценой сохранения суверенности Украины. По словам Павела, нынешняя ситуация не позволяет освободить все захваченные земли без чрезмерных человеческих потерь.

«Пока Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими», — подчеркнул президент Чехии.

Его заявление вызвало широкий резонанс — особенно в контексте дискуссий среди западных союзников относительно долгосрочности войны, гарантий безопасности для Киева и реалистических сценариев возобновления контроля над всеми территориями.

Павел подчеркнул, что официальная позиция Чехии остается неизменной: юридического признания аннексированных россией территорий не будет, а поддержка Украины будет продолжаться. Вместе с тем, реалии боевых действий требуют взвешенного подхода к оценке целей и стоимости наступательных операций.

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Напомним, заявление президента Чехии прозвучало на фоне активизации переговорного процесса по завершению войны россии против Украины и ультиматумов США кремлю.

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