Смертельные развлечения: ребенок погиб в аквапарке на Полтавщине

Очередная трагедия в парке развлечений произошла в Полтавской области — в аквапарке погиб 6-летний мальчик.

Как сообщают в ГУНП в Полтавской области, правоохранителям от медиков поступило сообщение о том, что ребенок упал в бассейн и утонул.

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Это произошло на территории аквапарка в Супруновке.

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Следственно-оперативной группой полиции установлено, что 6-летний мальчик случайно упал в бассейн. Его вытащили из воды без сознания и пытались реанимировать. К сожалению, попытки медиков спасти ребенка не увенчались успехом.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что на днях произошла трагедия в Киевской области — под колесами машины, которая произвольно катилась без водителя, погиб 9-летний мальчик. Случилось так, что автомобиль Renault Master, оставленный водителем на обочине, самовольно начал движение и совершил наезд на ребенка.

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Фото Pixabay

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