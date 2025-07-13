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Смертельные развлечения: ребенок погиб в аквапарке на Полтавщине
Очередная трагедия в парке развлечений произошла в Полтавской области — в аквапарке погиб 6-летний мальчик.
Как сообщают в ГУНП в Полтавской области, правоохранителям от медиков поступило сообщение о том, что ребенок упал в бассейн и утонул.
Это произошло на территории аквапарка в Супруновке.
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Следственно-оперативной группой полиции установлено, что 6-летний мальчик случайно упал в бассейн. Его вытащили из воды без сознания и пытались реанимировать. К сожалению, попытки медиков спасти ребенка не увенчались успехом.
Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что на днях произошла трагедия в Киевской области — под колесами машины, которая произвольно катилась без водителя, погиб 9-летний мальчик. Случилось так, что автомобиль Renault Master, оставленный водителем на обочине, самовольно начал движение и совершил наезд на ребенка.
Фото Pixabay357
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