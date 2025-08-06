На фоне появления новых российских БПЛА для атак по украинским городам, в Одессе начали разработку дрона, который будет им противостоять. Причем речь не идет о зенитных FPV-дронах, а о реактивных БПЛА многоразового использования, вооруженных дробовиками.

Как сообщают СМИ, разработкой будущего средства борьбы с «Шахедами» занялось одесское конструкторское бюро «Технарі». Готовы уже и первые опытные образцы будущего дрона, получившего название «Мангуст».

Конструкторы решили, что зенитные FPV-дроны одноразового действия имеют ряд недостатков — малая скорость до 250 км/ч, необходимость в большом количестве как самих дронов, так и их операторов для уничтожения одного «Шахеда». С этой целью разработчики решили создать реактивный дрон-перехватчик многоразового использования, в рамках чего оборудовали беспилотник реактивным двигателем и оружием в виде дробовых зарядов для поражения «Шахеда».

Так, по данным конструкторов, реактивный двигатель «Мангуста» позволяет ему достигать скорости в 300−310 км в час, чего хватит, чтобы без проблем догонять даже будущие варианты «Шахедов». Максимальная высота полета — 5000 м, боевой радиус — около 12 км.

Дрон имеет собственную систему донаведения, которая ориентируется на тепловое излучение «Шахедов». Так, перехватчик способен визуально фиксировать цель с 800 м, а система автонаведения включается на расстоянии в 150−200 м. После захвата цели на такой дистанции участие оператора уже не нужно — дальнейшее сближение и атака происходят автоматически. По замыслу разработчиков, «Мангуст» будет подлетать к «Шахедам», стрелять дробным зарядом в двигатель или винт вражеского беспилотника, а затем будет продолжать миссию или возвращаться на дозаправку и перезарядку.

Заметим, что идея высокой эффективности зенитных FPV-дронов поддерживается не всеми экспертами.

