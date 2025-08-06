- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
Заливной пирог с фаршем: исчезает со стола за считанные минуты
Фудэксперт Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом куриных окорочков на овощной подушке, предложенная фолловерам приготовить вкусное блюдо — заливной пирог с фаршем.
«Готовьте двойную порцию, потому что это невероятно вкусно! Я готовила двойную и все равно пирог исчез за считанные минуты», — пишет фудэксперт на своей странице в соцсети.
Ингредиенты:
Для начинки:
- 600 г фарша;
- Луковица;
- Морковка;
- Чеснок — 2−3 зубчика;
- Помидор крупный;
- Соль — по вкусу (приблизительно 0.75 ч. л.);
- Черный перец молотый — 0.5 ч. л.;
- Паприка сладкая — 1 ч. л.;
- Кориандр молотый — 0.5 ч. л.;
- Тмин — 0.5 ч. л. (потолочь в ступке);
- Сухой чеснок (или еще немного свежего) — 0.5 ч. л.;
- Сухие прованские травы или орегано — 0.5 ч. л.
Для теста:
- Яйца — 3 шт;
- Мука — 135 г;
- Вода — 120 мл;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Тертый пармезан — 50 г.
Приготовление:
- Овощи нарезать маленькими кубиками.
- Обжарить лук и чеснок, добавить морковь и тушить до размягчения.
- Добавить помидоры и специи, перемешать и добавить фарш.
- Начинку тушить, пока фарш не потеряет свой первоначальный цвет.
- Смешать ингредиенты для теста, а в конце вмешать тертый пармезан.
- Половину теста залить в форму, застеленную пергаментом. Выложить начинку и сверху залить оставшимися тестами.
- Выпекать при 210 градусах 35−40 минут.
