Заливной пирог с фаршем: исчезает со стола за считанные минуты

15:16 6 августа 2025
Заливной пирог с фаршем от Светланы Левицкой. Фото - скриншот

Фудэксперт Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом куриных окорочков на овощной подушке, предложенная фолловерам приготовить вкусное блюдо — заливной пирог с фаршем.

«Готовьте двойную порцию, потому что это невероятно вкусно! Я готовила двойную и все равно пирог исчез за считанные минуты», — пишет фудэксперт на своей странице в соцсети.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 600 г фарша;
  • Луковица;
  • Морковка;
  • Чеснок — 2−3 зубчика;
  • Помидор крупный;
  • Соль — по вкусу (приблизительно 0.75 ч. л.);
  • Черный перец молотый — 0.5 ч. л.;
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.;
  • Кориандр молотый — 0.5 ч. л.;
  • Тмин — 0.5 ч. л. (потолочь в ступке);
  • Сухой чеснок (или еще немного свежего) — 0.5 ч. л.;
  • Сухие прованские травы или орегано — 0.5 ч. л.

Для теста:

  • Яйца — 3 шт;
  • Мука — 135 г;
  • Вода — 120 мл;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • Тертый пармезан — 50 г.

Приготовление:

Приготовление:

  • Овощи нарезать маленькими кубиками.
  • Обжарить лук и чеснок, добавить морковь и тушить до размягчения.
  • Добавить помидоры и специи, перемешать и добавить фарш.
  • Начинку тушить, пока фарш не потеряет свой первоначальный цвет.
  • Смешать ингредиенты для теста, а в конце вмешать тертый пармезан.
  • Половину теста залить в форму, застеленную пергаментом. Выложить начинку и сверху залить оставшимися тестами.
  • Выпекать при 210 градусах 35−40 минут.

Ранее фудблогер Нина Ренц рассказала, как приготовить заливной пирог с консервированным тунцом.

