Заливной пирог с фаршем: исчезает со стола за считанные минуты

Фудэксперт Светлана Левицкая, ранее поделившаяся рецептом куриных окорочков на овощной подушке, предложенная фолловерам приготовить вкусное блюдо — заливной пирог с фаршем.

ВІДЕО ДНЯ

«Готовьте двойную порцию, потому что это невероятно вкусно! Я готовила двойную и все равно пирог исчез за считанные минуты», — пишет фудэксперт на своей странице в соцсети.

Ингредиенты: Для начинки: 600 г фарша;

Луковица;

Морковка;

Чеснок — 2−3 зубчика;

Помидор крупный;

Соль — по вкусу (приблизительно 0.75 ч. л.);

Черный перец молотый — 0.5 ч. л.;

Паприка сладкая — 1 ч. л.;

Кориандр молотый — 0.5 ч. л.;

Тмин — 0.5 ч. л. (потолочь в ступке);

Сухой чеснок (или еще немного свежего) — 0.5 ч. л.;

Сухие прованские травы или орегано — 0.5 ч. л. Для теста: РЕКЛАМА Яйца — 3 шт;

Мука — 135 г;

Вода — 120 мл;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Тертый пармезан — 50 г.

Читайте также: Заливной пирог: отличный вариант, когда гости на пороге

Приготовление: Овощи нарезать маленькими кубиками.

Обжарить лук и чеснок, добавить морковь и тушить до размягчения.

Добавить помидоры и специи, перемешать и добавить фарш.

Начинку тушить, пока фарш не потеряет свой первоначальный цвет.

Смешать ингредиенты для теста, а в конце вмешать тертый пармезан.

Половину теста залить в форму, застеленную пергаментом. Выложить начинку и сверху залить оставшимися тестами.

Выпекать при 210 градусах 35−40 минут.

Ранее фудблогер Нина Ренц рассказала, как приготовить заливной пирог с консервированным тунцом.

РЕКЛАМА

Фото — скриншот

274

Читайте нас в Facebook