- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
А что вы едите на завтрак? На этот вопрос все ответят по-разному. Кто-то любит овсянку, кто-то — омлет, кто-то яичницу. А хотите приготовить что-то необычное? Приготовьте лепешку с сыром. Начинки могут быть разными — на ваш вкус. Она такая вкусная — как в ресторане. Красиво сервируйте стол. И это будет прекрасное начало дня. Учите готовить вкусные блюда и детей. Это занимательный процесс. Такие навыки никогда не будут в жизни лишними. Гастрономия — это творчество, которое может увлечь каждого.
Рецептом лакомства поделилась с читателями «ФАКТОВ» кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.
Лепешки с сыром
- 1 яйцо и 1 белок
- 40 г рисовой муки
- 1 г разрыхлителя
- 40 г йогурта
- Соль
- 40 г сыра
Замесить тесто из яиц, йогурта, рисовой муки, добавив разрыхлитель и соль. Жарить лепешку на разогретой сковороде с маслом под крышкой до полуготовности. Натереть сверху сыр. С помощью лопатки сложить пополам, как омлет.
И приятного аппетита вам и вашим близким!
Напомним рецепт кабачков по-турецки за 5 минут на сковороде.
Фото из альбома Эллы Ивановой185
Читайте нас в Facebook
Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин