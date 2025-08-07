41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
Книга рецептов

Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно

22:01 7 августа 2025
Лепешки с сыром. Фото кулинара Эллы Ивановой

А что вы едите на завтрак? На этот вопрос все ответят по-разному. Кто-то любит овсянку, кто-то — омлет, кто-то яичницу. А хотите приготовить что-то необычное? Приготовьте лепешку с сыром. Начинки могут быть разными — на ваш вкус. Она такая вкусная — как в ресторане. Красиво сервируйте стол. И это будет прекрасное начало дня. Учите готовить вкусные блюда и детей. Это занимательный процесс. Такие навыки никогда не будут в жизни лишними. Гастрономия — это творчество, которое может увлечь каждого.

Рецептом лакомства поделилась с читателями «ФАКТОВ» кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.

Лепешки с сыром

  • 1 яйцо и 1 белок
  • 40 г рисовой муки
  • 1 г разрыхлителя
  • 40 г йогурта
  • Соль
  • 40 г сыра

Замесить тесто из яиц, йогурта, рисовой муки, добавив разрыхлитель и соль. Жарить лепешку на разогретой сковороде с маслом под крышкой до полуготовности. Натереть сверху сыр. С помощью лопатки сложить пополам, как омлет.

И приятного аппетита вам и вашим близким!

Напомним рецепт кабачков по-турецки за 5 минут на сковороде.

Фото из альбома Эллы Ивановой

185

