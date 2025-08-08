- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
«Старый башмак»: блюдо для тех, кому надоели кабачковые оладьи
Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), поделившаяся рецептом маринада для шашлыка, рассказала, как приготовить скарпаччу.
Scarpaccia — это простой итальянский пирог из кабачка без теста.
«С итальянского это блюдо переводится как „старый башмак“, название такое себе, как для блюда, но если у вас дома есть одинокий кабачок и вам надоели оладьи, то этот рецепт для вас. Да и вообще, это так просто, что приготовьте!» — советует кулинар.
Ингредиенты:
Кабачок — 1 шт (среднего размера);
Лук — 1 шт;
Мука — 120−150 г;
Соль, перец, чеснок
Твердый сыр
По желанию базилик
Приготовление:
Кабачок нарезать тоненько или натереть на специальную терку, если есть.
Мелко нарезать лук. Овощи посолить и оставить на 15−20 минут.
Хорошо выжать из овощей влагу и добавить к ней муку. Масса должна быть густой, как на оладьи. Далее добавить овощи и сыр. Можно добавить еще любимые специи, цедры, травы.
Перемешать и выложить тоненько на противень с пергаментом.
Сверху посыпать сыром и запекать при 180 приблизительно 30−40 минут.
