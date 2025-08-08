41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

«Старый башмак»: блюдо для тех, кому надоели кабачковые оладьи

9:54 8 августа 2025
Старый башмак, фото https://www.instagram.com/p/DND2a9qN2dV/

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), поделившаяся рецептом маринада для шашлыка, рассказала, как приготовить скарпаччу.

Scarpaccia — это простой итальянский пирог из кабачка без теста.

«С итальянского это блюдо переводится как „старый башмак“, название такое себе, как для блюда, но если у вас дома есть одинокий кабачок и вам надоели оладьи, то этот рецепт для вас. Да и вообще, это так просто, что приготовьте!» — советует кулинар.

Ингредиенты:
Кабачок — 1 шт (среднего размера);
Лук — 1 шт;
Мука — 120−150 г;
Соль, перец, чеснок
Твердый сыр
По желанию базилик

РЕКЛАМА

Приготовление:
Кабачок нарезать тоненько или натереть на специальную терку, если есть.

Мелко нарезать лук. Овощи посолить и оставить на 15−20 минут.

Хорошо выжать из овощей влагу и добавить к ней муку. Масса должна быть густой, как на оладьи. Далее добавить овощи и сыр. Можно добавить еще любимые специи, цедры, травы.

РЕКЛАМА

Перемешать и выложить тоненько на противень с пергаментом.

Сверху посыпать сыром и запекать при 180 приблизительно 30−40 минут.

Вкусно приготовить кабачки можно также по рецепту Ивана Янюка.

РЕКЛАМА

293

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герани на балконе

В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы

Антироссийские санкции

Как долго рф сможет воевать: аналитики оценили состояние экономики врага

Работа на вредных производствах дает право досрочного выхода на пенсию. Фото - Pixabay

В Украине работников лишают части страхового стажа из-за отпуска: о чем важно знать

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Следующий материал
Новости партнеров