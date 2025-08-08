«Старый башмак»: блюдо для тех, кому надоели кабачковые оладьи

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), поделившаяся рецептом маринада для шашлыка, рассказала, как приготовить скарпаччу.

Scarpaccia — это простой итальянский пирог из кабачка без теста.

«С итальянского это блюдо переводится как „старый башмак“, название такое себе, как для блюда, но если у вас дома есть одинокий кабачок и вам надоели оладьи, то этот рецепт для вас. Да и вообще, это так просто, что приготовьте!» — советует кулинар.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт (среднего размера);

Лук — 1 шт;

Мука — 120−150 г;

Соль, перец, чеснок

Твердый сыр

По желанию базилик

Приготовление:

Кабачок нарезать тоненько или натереть на специальную терку, если есть.

Мелко нарезать лук. Овощи посолить и оставить на 15−20 минут.

Хорошо выжать из овощей влагу и добавить к ней муку. Масса должна быть густой, как на оладьи. Далее добавить овощи и сыр. Можно добавить еще любимые специи, цедры, травы.

Перемешать и выложить тоненько на противень с пергаментом.

Сверху посыпать сыром и запекать при 180 приблизительно 30−40 минут.

Вкусно приготовить кабачки можно также по рецепту Ивана Янюка.

