Он мечтал летать — и небо стало его домом навсегда: история Героя Украины, погибшего в воздушном бою на Херсонщине

Он был патриотом, который до последнего вздоха сознательно рисковал жизнью ради защиты своей земли. Так отзываются родные и побратимы о Владиславе Солопе, который служил старшим летчиком Су-25 в составе 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Свой последний бой Владислав принял в декабре 2024 года в Херсонской области. Майор с позывным «Виски» награжден посмертно памятным нагрудным знаком командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины «Мастерство, Честь, Отвага» и званием Герой Украины с присвоением ордена «Золотая Звезда». У Владислава Солопа остались жена, родители, отчим и сестра.

«Он был моей первой любовью и первым героем»

— Влад родом из Верхнеднепровского, как и я. Мы были одноклассниками, — вспоминает жена погибшего майора Влада Солоп. — С детства он был общительным, умным и любил «показать себя». Обожал животных, особенно змей и лягушек. Занимался греко-римской борьбой, любил физкультуру.

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— Как начиналась ваша история любви?

— Сначала мы почти враждовали. Но где-то в 7 классе стали общаться по-новому. Влад был моей первой любовью. Но он уехал в Днепр учиться в физкультурном училище. Мы долго не виделись. После училища Влад решил пойти в Криворожский военный лицей. В это время мы восстановили связь — детское увлечение постепенно превратилось в настоящее чувство.

— Что повлияло на решение Влада стать военным летчиком?

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— После лицея Влад решил стать пилотом. В этом выборе его поддержал отчим. Владислав подал документы в Харьковский университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба — его приняли. Я поступила в вуз в Днепре, и, казалось бы, наши пути должны были разойтись, но мы очень любили друг друга, поэтому и поддерживали отношения на расстоянии. Я приезжала к Владу каждый месяц на несколько дней, а он наведывался домой раз в полгода — так мы виделись до его выпуска из университета.

После лицея Влад решил стать пилотом. В этом выборе его поддержал отчим

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После учебы мы поженились. Детей у нас не было, но я почему-то была уверена, что они обязательно появятся. Мы планировали малышей чуть позже. Влад был бы прекрасным отцом — добрым и справедливым.

У него был очень позитивный характер. Когда я впервые увидела его слезы, поняла: мы открылись друг другу полностью. Влад стал первым человеком, которому я смогла доверить всё — и себя, и свою жизнь.

Влад стал первым человеком, которому его будущая жена смогла доверить свою жизнь

Он любил писать стихи — один из них посвятил мне, это было очень романтично. Играл на гитаре, увлекался нумизматикой, танцами, японской культурой и аниме, читал романы, смотрел боевики и романтические фильмы, часто играл в видеоигры. Обожал оружие — даже мечтал приобрести настоящую катану. Он был всесторонне развит и обладал великолепным чувством юмора.

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После учебы влюбленные поженились

— Где встретили полномасштабное вторжение и что известно о боевом пути вашего мужа?

— Войну мы встретили не рядом, я была в Польше, он — в Харькове. Я тогда очень переживала за него, даже до приезда в Украину не знала, где он находится, потому что не рассказывал об этом. Но Влад всегда успокаивал меня и своих родных, что с ним все хорошо. Не рассказывал о страшных событиях, происходивших с ним и другими ребятами. Я потом это узнавала из их историй. Или рассказывал, но как что-то смешное.

Владу очень нравилось чем-то управлять, как машиной, так и самолетом. Он был на своем месте. У него хорошо получалось летать, и он мог объяснить все процессы в его работе простыми словами.

«Муж вне очереди вышел на задание, поменялся, чтобы поскорее вернуться ко мне»

— Знаю, что в расцвете сил Владислав часто говорил с вами о смерти. Он что-то предчувствовал?

— Да, еще при жизни Влад говорил, что хочет, чтобы его похоронили в Верхнеднепровске. Там кладбище расположено на холме над Днепром, и он сравнивал это место со строками Шевченко:

«Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій…»

Влад верил, что оттуда открывается тот же вид — широкие поля, Днепр и кручи.

Я просила не поднимать такие темы, но все ребята, как и Влад, часто говорили о смерти. Они видели ее рядом каждый день, поэтому относились к этому спокойно. Когда закрывается фонарь самолета, ты уже не уверен, откроется ли он снова. Недаром его называют «крышкой гроба».

Эти мужчины невероятно сильные. Я искренне уважаю каждого из них за то, что они защищают нас всех ценой собственной жизни.

— Когда вы последний раз слышали любимого? Как погиб Владислав?

— В последние дни жизни Влад был в другом городе. Пригласил меня к себе в гости — я приехала. Мы хорошо провели время, он ждал, пока изменится погода, чтобы выполнить задание и вернуться ко мне.

Последний телефонный звонок от него был где-то 12 декабря. Потом мы просто переписывались, потому что Влад несколько дней готовился к боевой операции и не имел времени на разговоры. Мы мечтали поехать на новогодние праздники к семье. В последнем сообщении он писал, что планирует прибыть раньше — за несколько дней до праздников. Я не чувствовала тревоги, была уверена, что он справится. Единственное — немного сердилась, потому что он не выходил на связь два дня из-за занятости.

А потом… я еще не знала, что его уже не стало, но внезапно почувствовала глубокую тоску, словно потеряла что-то важное. Все ждала, что он приедет и я обниму его так, как никогда. И только через полчаса узнала правду — Влад погиб…

Это произошло 14 декабря 2024 года возле населенного пункта Солнечное Херсонской области. Его самолет был сбит средствами поражения противника при выполнении боевого задания. Он вне очереди вышел на задание, поменялся, чтобы поскорее вернуться ко мне… Последние дни был болен, и я даже думала, что он не полетит. Но Влад скрыл свое состояние — не хотел, чтобы я волновалась.

— Как вы переживаете эту утрату?

— Принять это все еще очень тяжело. Я стараюсь занимать себя разными делами, чтобы немного отвлекаться, но боль никуда не исчезает. Иногда накрывает волнами.

Никогда не забуду мгновений, которые мы пережили вместе, и хороших, и сложных. Я очень люблю Влада и ужасно скучаю. Он был невероятным человеком и блестящим пилотом… Одно из его стихотворений, которое он написал еще в 14 лет, всегда пробирает меня до мурашек. Кажется, его написал не подросток, а зрелый мудрый мужчина:

Коли пізнаєш сенс життя —

Тебе відправлять в небуття.

Ти не корись! Вставай, борись!

До долу рук не відпускай —

А бийся та перемагай!

Хоч сотні чи тисячі ідуть —

Ти слабаком якимсь не будь.

До долу рук не відпускай —

А бийся та перемагай!

Нікому більше не корись —

І краще буде, ніж колись.

"Я очень люблю Влада и ужасно скучаю", - говорит его жена

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