Аналитики, изучающие путина, а также люди, которые его знают, с самого начала войны заявляют, что главная цель российского лидера заключается, прежде всего, в обеспечении «мирного соглашения», которое позволит достичь его геополитических целей, а не обязательно в завоевании определенной территории на поле боя. И именно президент США, по их мнению, имеет лучшие возможности для достижения этих целей, которые включают удержание Украины вне НАТО и предотвращение будущего расширения альянса. Это помогает объяснить, почему путин так сосредоточен на успокоении Трампа и избежании разрыва с Вашингтоном, даже несмотря на то, что американский президент проявляет все большее нетерпение относительно его отказа согласиться на перемирие, пишет The New York Times. Отметим, что аналитик Татьяна Станова из Центра Карнеги россия-Евразия считает, что условия россии «сводятся к одному и тому же требованию: Украина прекращает сопротивление, Запад прекращает поставки оружия, а Киев принимает условия россии, что фактически является капитуляцией».

«путин хочет сохранить Трампа как ресурс для возможного перехода к миру, — сказал прокремлевский политический аналитик Сергей Марков. — Трамп нужен для достижения условий россии».

Вероятно, именно поэтому путин уже несколько месяцев подряд заявляет, что хочет провести саммит.

С момента начала сближения с кремлем в январе администрация Трампа не соглашалась на проведение саммита с путиным, ожидая от кремля сигнала о том, что российский лидер действительно серьезно настроен на реальное прекращение огня на поле боя. Внезапное согласие Белого дома на проведение саммита вызвало вопросы о том, на что согласился путин во время переговоров в москве с Виткоффом. Что именно обсуждали эти двое — неизвестно.

Некоторые аналитики предполагали, что во время переговоров в этом году путин приказал послам придерживаться только самой жесткой позиции, чтобы заставить Трампа пойти на встречу с ним. Российские чиновники, возможно, надеются, что личная встреча на высшем уровне даст путину возможность убедить Трампа, который давно симпатизирует россии, снова поддержать взгляды российского диктатора на то, что он называет «коренными причинами конфликта».

Люди, близкие к кремлю, а также политические аналитики, говорят, что требования путина — исключить Украину из НАТО, ограничить военный потенциал Украины и заложить основы для более дружественного к москве правительства в Киеве — являются для него более важными, чем конкретные территории, которые в конечном итоге будет контролировать россия.

«Важнейшим для путина является НАТО и эти железные гарантии, что Украина не вступит в НАТО и что страны НАТО не будут развивать военное присутствие в Украине, а также ряд политических требований к самой Украине», — сказала Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Карнеги россия-Евразия.

Другие требования, добавила она, могут быть предметом переговоров.

Мало что указывает на то, что, несмотря на растущие угрозы со стороны Белого дома, путин отказался от своих жестких целей.

Станова сказала, что путин предпочел бы, чтобы Зеленский капитулировал под давлением Трампа, чтобы российские войска могли прекратить боевые действия. Но, по ее словам, логика российского лидера заключается в том, что «мы получим то, что хотим, любой ценой», независимо от экономических или социальных потерь.

«Они готовы воевать годами, если это будет необходимо, — добавила она. — Конечно, они бы предпочли этого не делать».

