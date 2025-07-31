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Малосольные огурцы за три часа: вкусный секрет Павы
Победитель 7-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), предложивший приготовить огурцы в кимче, поделился еще одним рецептом вкусных огурцов.
«СЕКРЕТ ВКУСНЫХ ОГУРЦОВ. можно есть через 12 часов, или через 3 часа как я, просто невозможно удержаться от аромата», — написал он.
Ингредиенты:
- огурцы
- вода
- перец чили
- перец горошком
- чеснок
- лавровый лист
- гвоздика
- зелень укроп
Способ приготовления:
Берем огурцы, обрезаем их кончики и замачиваем на час в холодной воде. Затем сливаем воду в кастрюлю. Добавляем в воду перец чили, перец горошком, три гвоздички, лавровый лист и четыре зубчика чеснока. В конце бросаем стволы укропа. Также добавляем три ложки соли и столовую ложку уксуса. Доводим до кипения и варим три минуты. К огурчикам добавляем укроп. После этого заливаем огурцы горячим маринадом на три часа до полного остывания. Затем ставим в холодильник.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде.119
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