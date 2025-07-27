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Книга рецептов
14:11 — 27 июля 2025
Идеальная вареная кукуруза от Павы: проще и вкуснее не придумаешь
Кулинар Вадим Бжезинский (Пава), рецепт огурцов кимчи которого понравился нашим читателям, показал, как вкусно приготовить обычную кукурузу.
По его словам, выходит, что вкуснее и проще, что и не придумаешь.
Ингредиенты:
вода -1л примерно
кукуруза-3−4 шт
тимьян-пару веточек
сырок сливочный -2шт стандартных (примерно 200г)
перец горошком-7−8горошин
соль по вкусу
Приготовление:
В горячую воду добавить сыр, перемешать до полного растворения. Затем добавить соль, перец горошком и чабрец.
Почистить кукурузу и отправить в кастрюлю. Варить 15−20 минут.
Мы также рассказывали, как за три минуты приготовить молодую кукурузу по рецепту Александра Городника.206
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