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Книга рецептов

Идеальная вареная кукуруза от Павы: проще и вкуснее не придумаешь

14:11 27 июля 2025
Вареная кукуруза, фото скриншот видео

Кулинар Вадим Бжезинский (Пава), рецепт огурцов кимчи которого понравился нашим читателям, показал, как вкусно приготовить обычную кукурузу.

По его словам, выходит, что вкуснее и проще, что и не придумаешь.

Ингредиенты:
вода -1л примерно
кукуруза-3−4 шт
тимьян-пару веточек
сырок сливочный -2шт стандартных (примерно 200г)
перец горошком-7−8горошин
соль по вкусу

Приготовление:
В горячую воду добавить сыр, перемешать до полного растворения. Затем добавить соль, перец горошком и чабрец.

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Почистить кукурузу и отправить в кастрюлю. Варить 15−20 минут.


Мы также рассказывали, как за три минуты приготовить молодую кукурузу по рецепту Александра Городника.

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