Идеальная вареная кукуруза от Павы: проще и вкуснее не придумаешь

Кулинар Вадим Бжезинский (Пава), рецепт огурцов кимчи которого понравился нашим читателям, показал, как вкусно приготовить обычную кукурузу.

По его словам, выходит, что вкуснее и проще, что и не придумаешь.

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Ингредиенты:

вода -1л примерно

кукуруза-3−4 шт

тимьян-пару веточек

сырок сливочный -2шт стандартных (примерно 200г)

перец горошком-7−8горошин

соль по вкусу

Приготовление:

В горячую воду добавить сыр, перемешать до полного растворения. Затем добавить соль, перец горошком и чабрец.

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Почистить кукурузу и отправить в кастрюлю. Варить 15−20 минут.

Мы также рассказывали, как за три минуты приготовить молодую кукурузу по рецепту Александра Городника.

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