В среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском Удине состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором 12-килограммовый трофей оспорят победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» и триумфатор Лиги Европы английский «Тоттенхэм» (арбитр — Жоау Пиньейру из Португалии).

Удивительно, но парижане и лондонцы, у руля которых австралийца Анге Постекоглу летом сменил датчанин Томас Франк, никогда ранее не играли друг с другом в еврокубках. Единственная встреча соперников состоялась в 2017 году в рамках Международного кубка чемпионов в США, и тогда «Тоттенхэм» в большинстве обыграл «ПСЖ» — 4:2.

В предстоящей встрече букмекеры видят серьезным фаворитом сильнейшую команду Франции, проигравшую в финале клубного чемпионата мира «Челси». К примеру, контора William Hill ставки на победу «ПСЖ» в основное время принимает с коэффициентом 1,44, на мирный исход — 4,80 (в случае ничьей — сразу последует серия пенальти), на выигрыш лондонцев — 6,50.

В прямой трансляции на территории Украины поединок «ПСЖ» — «Тоттенхэм» покажет (начало — в 22:00) медиасервис MEGOGO.

Суперкубок УЕФА

13 августа (среда)

«ПСЖ» — «Тоттенхэм» 22:00 MEGOGO

Напомним, что обладатель Суперкубка УЕФА получит 5 млн евро призовых, а неудачник поединка — 4 млн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию отборочного матча Лиги чемпионов «Пафос» — «Динамо».

Фото uefa.com

