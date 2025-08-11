- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
Где и когда смотреть онлайн «ПСЖ» — «Тоттенхэм»: букмекеры определили фаворита матча за Суперкубок УЕФА
В среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском Удине состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором 12-килограммовый трофей оспорят победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» и триумфатор Лиги Европы английский «Тоттенхэм» (арбитр — Жоау Пиньейру из Португалии).
Удивительно, но парижане и лондонцы, у руля которых австралийца Анге Постекоглу летом сменил датчанин Томас Франк, никогда ранее не играли друг с другом в еврокубках. Единственная встреча соперников состоялась в 2017 году в рамках Международного кубка чемпионов в США, и тогда «Тоттенхэм» в большинстве обыграл «ПСЖ» — 4:2.
В предстоящей встрече букмекеры видят серьезным фаворитом сильнейшую команду Франции, проигравшую в финале клубного чемпионата мира «Челси». К примеру, контора William Hill ставки на победу «ПСЖ» в основное время принимает с коэффициентом 1,44, на мирный исход — 4,80 (в случае ничьей — сразу последует серия пенальти), на выигрыш лондонцев — 6,50.
В прямой трансляции на территории Украины поединок «ПСЖ» — «Тоттенхэм» покажет (начало — в 22:00) медиасервис MEGOGO.
Суперкубок УЕФА
13 августа (среда)
«ПСЖ» — «Тоттенхэм» 22:00 MEGOGO
Напомним, что обладатель Суперкубка УЕФА получит 5 млн евро призовых, а неудачник поединка — 4 млн.
