Книга рецептов

Помидоры, маринованные кусочками: яркий вкус лета зимой

15:11 14 августа 2025
Рецепт маринованных томатов. Фото - Pixabay

Обычно хозяйки при консервации помидоров стараются выбирать небольшие и аккуратные сочные томаты, которые можно, например, замариновать.

Впрочем, есть рецепты, позволяющие закатать на зиму и «некондиционные» или просто очень большие помидоры. Так, ресурс «Шуба» предлагает способ приготовления маринованных томтов кусочками.

Ингредиенты:

  • Чеснок — одна головка;
  • Перец черный горошком — 10 г;
  • Петрушка — пучок;
  • Укроп — пучок;
  • Томаты — 2.5 кг;
  • Лук желтый репчатый — 2 шт.;
  • Вода — 2 л;
  • Уксус — 75 мл;
  • Соль — 8 г;
  • Сахар — 8 г;
  • Масло растительное — 30 мл.

Маринованные сладкие помидоры: зимой пожалеете, что мало закрыли

Приготовление:

  • Воду вскипятить и дать остыть в течение 30 минут.
  • Чеснок нарезать слайсами, зелень измельчить.
  • Большую часть измельченной зелени и чеснока вместе перцем разложить на дно банок.
  • Помидоры промыть, разрезать на четверти и вырезать плодоножки с зелеными частями. Разложить по банкам.
  • Добавить в банки лук, нарезанный кольцами, а сверху — остаок чеснока и зелени.
  • Залить банки остывшей водой, накрыть простерилизованными крышками и оставить на 10 минут.
  • Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло и кипятить 10 минут на среднем огне.
  • В банки добавить уксус (по 2 столовых ложки на банку) и залить маринадом.
  • Закрыть крышками и оставить остывать, накрыв полотенцем.

Эксклюзивный материал «Для закваски помидоров использую бархатцы, которые обладают удивительным свойством», — кулинар Оксана Вознюк" читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — Pixabay

