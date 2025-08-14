- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
Книга рецептов
15:11 — 14 августа 2025
Помидоры, маринованные кусочками: яркий вкус лета зимой
Обычно хозяйки при консервации помидоров стараются выбирать небольшие и аккуратные сочные томаты, которые можно, например, замариновать.
Впрочем, есть рецепты, позволяющие закатать на зиму и «некондиционные» или просто очень большие помидоры. Так, ресурс «Шуба» предлагает способ приготовления маринованных томтов кусочками.
Ингредиенты:
- Чеснок — одна головка;
- Перец черный горошком — 10 г;
- Петрушка — пучок;
- Укроп — пучок;
- Томаты — 2.5 кг;
- Лук желтый репчатый — 2 шт.;
- Вода — 2 л;
- Уксус — 75 мл;
- Соль — 8 г;
- Сахар — 8 г;
- Масло растительное — 30 мл.
Приготовление:
- Воду вскипятить и дать остыть в течение 30 минут.
- Чеснок нарезать слайсами, зелень измельчить.
- Большую часть измельченной зелени и чеснока вместе перцем разложить на дно банок.
- Помидоры промыть, разрезать на четверти и вырезать плодоножки с зелеными частями. Разложить по банкам.
- Добавить в банки лук, нарезанный кольцами, а сверху — остаок чеснока и зелени.
- Залить банки остывшей водой, накрыть простерилизованными крышками и оставить на 10 минут.
- Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло и кипятить 10 минут на среднем огне.
- В банки добавить уксус (по 2 столовых ложки на банку) и залить маринадом.
- Закрыть крышками и оставить остывать, накрыв полотенцем.
Фото — Pixabay93
