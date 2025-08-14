Помидоры, маринованные кусочками: яркий вкус лета зимой

Обычно хозяйки при консервации помидоров стараются выбирать небольшие и аккуратные сочные томаты, которые можно, например, замариновать.

Впрочем, есть рецепты, позволяющие закатать на зиму и «некондиционные» или просто очень большие помидоры. Так, ресурс «Шуба» предлагает способ приготовления маринованных томтов кусочками.

Ингредиенты: Чеснок — одна головка;

Перец черный горошком — 10 г;

Петрушка — пучок;

Укроп — пучок;

Томаты — 2.5 кг;

Лук желтый репчатый — 2 шт.;

Вода — 2 л;

Уксус — 75 мл;

Соль — 8 г;

Сахар — 8 г;

Масло растительное — 30 мл.

Приготовление: РЕКЛАМА Воду вскипятить и дать остыть в течение 30 минут.

Чеснок нарезать слайсами, зелень измельчить.

Большую часть измельченной зелени и чеснока вместе перцем разложить на дно банок.

Помидоры промыть, разрезать на четверти и вырезать плодоножки с зелеными частями. Разложить по банкам.

Добавить в банки лук, нарезанный кольцами, а сверху — остаок чеснока и зелени.

Залить банки остывшей водой, накрыть простерилизованными крышками и оставить на 10 минут.

Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло и кипятить 10 минут на среднем огне.

В банки добавить уксус (по 2 столовых ложки на банку) и залить маринадом.

Закрыть крышками и оставить остывать, накрыв полотенцем.

Фото — Pixabay

