- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Место держат в секрете: США готовят саммит с путиным и Зеленским
США ищут место для потенциальной встречи Трампа, Зеленского и путина в конце следующей недели, сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники. По данным CBS News, трехсторонний саммит между россией, США и Украиной может состояться в конце следующей недели, так как мирное соглашение между Трампом и путиным не будет иметь значения без участия Украины. Среди возможных мест проведения трехсторонней встречи есть города Европы и Ближнего Востока. Напомним, что накануне саммита на Аляске Украина и союзники согласовали 5 общих принципов по завершению войны.
Ранее американский президент заявил, что надеется на вторую встречу после встречи на Аляске между путиным и Зеленским, но это будет зависеть от того, как пройдет встреча 15 августа.
На вопрос журналиста на мероприятии в Центре Кеннеди, будут ли последствия для путина, если он не согласится остановить войну после пятничной встречи, Дональд Трамп ответил: «Будут очень серьезные последствия».
Но он отказался предоставить подробности, пишет CBS News.
13 августа состоялась телеконференция, инициированная президентом США. Среди участников были канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, президент Финляндии, президент Польши, президент Европейской комиссии, а также Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО. Зеленский анонсировал эту встречу в социальных сетях. Он назвал мероприятие «важным и содержательным».
Ранее возможные предложения Трампа путину на саммите проанализировало издание The Telegraph.102
Читайте нас в Facebook
Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа