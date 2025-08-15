Место держат в секрете: США готовят саммит с путиным и Зеленским

США ищут место для потенциальной встречи Трампа, Зеленского и путина в конце следующей недели, сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники. По данным CBS News, трехсторонний саммит между россией, США и Украиной может состояться в конце следующей недели, так как мирное соглашение между Трампом и путиным не будет иметь значения без участия Украины. Среди возможных мест проведения трехсторонней встречи есть города Европы и Ближнего Востока. Напомним, что накануне саммита на Аляске Украина и союзники согласовали 5 общих принципов по завершению войны.

Ранее американский президент заявил, что надеется на вторую встречу после встречи на Аляске между путиным и Зеленским, но это будет зависеть от того, как пройдет встреча 15 августа.

На вопрос журналиста на мероприятии в Центре Кеннеди, будут ли последствия для путина, если он не согласится остановить войну после пятничной встречи, Дональд Трамп ответил: «Будут очень серьезные последствия».

Но он отказался предоставить подробности, пишет CBS News.

13 августа состоялась телеконференция, инициированная президентом США. Среди участников были канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, президент Финляндии, президент Польши, президент Европейской комиссии, а также Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО. Зеленский анонсировал эту встречу в социальных сетях. Он назвал мероприятие «важным и содержательным».

Ранее возможные предложения Трампа путину на саммите проанализировало издание The Telegraph.

