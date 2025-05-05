Грибной суп с клецками: можно тем, кто на диете

Диетолог Екатерина Черкасская всегда за то, чтобы рацион худеющих был полезным и разнообразным! Обязательно необходимо включать в рацион первые блюда. Поэтому она поделилась рецептом вкусного супа, который очень легко приготовить.

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Ингредиенты:

куриная голень — 1 шт.

грибы — 70 г

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морковь — 30 г

лук — 20 г

творог — 30 г

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желток яичный — 1 шт.



мука овсяная/цельнозерновая — 1 ст. л.

специи и зелень — по вкусу

Приготовление

С голени снимаем кожуру и обрезаем мясо с косточки.

Нарезаем мясо средними кусочками, перекладываем в кастрюльку и заливаем 200 мл воды.

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После того как мясо закипит, добавляем нарезанные мелко лук и морковь, варим 5 мин. Затем добавляем нарезанные грибы и варим еще 5 минут.



Смешиваем творог с желтком, для однородной смеси лучше перебить блендером, затем добавляем муку, специи и вымешиваем тесто. Если тесто получается жидким, добавьте еще немного муки. Берем небольшие кусочки теста и формируем маленькие шарики.

Кладем шарики в суп, добавляем специи и варим суп, пока шарики не всплывут, затем добавляем мелко нарезанную зелень.

Ранее Екатерина Черкасская поделилась рецептом диетического форшмака, который также можно есть худеющим.

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