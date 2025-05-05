Грибной суп с клецками: можно тем, кто на диете
Диетолог Екатерина Черкасская всегда за то, чтобы рацион худеющих был полезным и разнообразным! Обязательно необходимо включать в рацион первые блюда. Поэтому она поделилась рецептом вкусного супа, который очень легко приготовить.
Ингредиенты:
куриная голень — 1 шт.
грибы — 70 г
морковь — 30 г
лук — 20 г
творог — 30 г
желток яичный — 1 шт.
мука овсяная/цельнозерновая — 1 ст. л.
специи и зелень — по вкусу
Приготовление
С голени снимаем кожуру и обрезаем мясо с косточки.
Нарезаем мясо средними кусочками, перекладываем в кастрюльку и заливаем 200 мл воды.
После того как мясо закипит, добавляем нарезанные мелко лук и морковь, варим 5 мин. Затем добавляем нарезанные грибы и варим еще 5 минут.
Смешиваем творог с желтком, для однородной смеси лучше перебить блендером, затем добавляем муку, специи и вымешиваем тесто. Если тесто получается жидким, добавьте еще немного муки. Берем небольшие кусочки теста и формируем маленькие шарики.
Кладем шарики в суп, добавляем специи и варим суп, пока шарики не всплывут, затем добавляем мелко нарезанную зелень.
Ранее Екатерина Черкасская поделилась рецептом диетического форшмака, который также можно есть худеющим.
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