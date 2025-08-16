41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
Здоровье и медицина

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

21:03 16 августа 2025
семена базилика

Мы все знаем отличный вкус листьев зеленого базилика, которые являются неизменным ингредиентом многих блюд. Но мало кто осознает, что обычный базилик может предложить гораздо больше. Его темные семена — универсальный суперпродукт, который идеально дополнит ваш ежедневный рацион. Его оценят как те, кто соблюдают диету, так и диабетики, пишет издание Kobieta.

Семена базилика — это кладезь питательных свойств и естественный способ заботиться о своем здоровье. Хотя они все еще менее популярны, чем чиа или лен, они получают все большее признание.

Их также называют тукмарией. При замачивании в воде они в несколько раз набухают, создавая желатинообразную оболочку. Консистенция становится более гелевидной. А как насчет вкуса? Семена сладкого базилика не имеют запаха и нейтральны на вкус. По этим причинам их легко включать в свой рацион, не беспокоясь о вкусовом шоке.

В Индии их используют в качестве ингредиента десертов и безалкогольных напитков. В Таиланде, Малайзии и Индонезии их добавляют в молочные чаи, лимонады и коктейли. В других частях света они становятся все более популярными, особенно в растительных диетах.

Полезные свойства семян сладкого базилика довольно обширны. Они действуют подобно льняным семенам, предотвращая запоры. Семена являются богатым источником клетчатки, что способствует пищеварению, облегчает транспортировку метаболических отходов в кишечнике и обеспечивает ощущение сытости.

Их комбинированные противовоспалительные и антиоксидантные свойства поддерживают иммунную систему. Содержащиеся в семенах сладкого базилика компоненты помогают регулировать уровень сахара в крови. Наличие витамина Е, многочисленных минералов (марганца и цинка) и жирных кислот (включая омега-3) также оказывает положительное влияние на состояние кожи и волос.

Просто насыпьте 1−2 чайные ложки семян в стакан и добавьте воды. Подождите 15 минут — после этого они набухнут и будут готовы к употреблению. Они идеально подходят для десертов (например пудингов), смузи и овсянки. Вы также можете смешивать их с йогуртом.

Ранее эксперты рассказали правду о пользе для волос оливкового масла. Читайте также, с чем не следует сочетать арбуз и дыню и почему важно употреблять их отдельно.

