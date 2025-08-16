- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
- 16.08 21:03 Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню
- 16.08 20:35 Пошел вслед за отцом защищать Украину: в бою за Купянск погиб воин с Хмельнитчины
- 16.08 20:08 Маринованные сливы: пикантная закуска для праздничного стола
- 16.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 16.08 19:41 Карма или сознательная провокация? В россии дрон попал в жилой дом, эксперт объяснил, почему так случилось
- 16.08 19:16 Украина имеет право бить по нефтепереработке россии — военный эксперт
- 16.08 19:01 Овнам — авантюризм, Близнецам — интересные предложения, Стрельцам — новые возможности: астропрогноз на 17 август
- 16.08 18:32 Бросается защищать Меган, потому что «люди так плохо к ней относятся»: эксперты раскритиковали Гарри
- 16.08 18:11 Когда пора собирать урожай: четыре признака того, что тыква созрела
- 16.08 17:51 «Красная дорожка для изгоя»: что пишут СМИ о встрече на Аляске
- 16.08 17:21 За что это: Анна Тринчер тронула сеть признанием
Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню
Мы все знаем отличный вкус листьев зеленого базилика, которые являются неизменным ингредиентом многих блюд. Но мало кто осознает, что обычный базилик может предложить гораздо больше. Его темные семена — универсальный суперпродукт, который идеально дополнит ваш ежедневный рацион. Его оценят как те, кто соблюдают диету, так и диабетики, пишет издание Kobieta.
Семена базилика — это кладезь питательных свойств и естественный способ заботиться о своем здоровье. Хотя они все еще менее популярны, чем чиа или лен, они получают все большее признание.
Их также называют тукмарией. При замачивании в воде они в несколько раз набухают, создавая желатинообразную оболочку. Консистенция становится более гелевидной. А как насчет вкуса? Семена сладкого базилика не имеют запаха и нейтральны на вкус. По этим причинам их легко включать в свой рацион, не беспокоясь о вкусовом шоке.
В Индии их используют в качестве ингредиента десертов и безалкогольных напитков. В Таиланде, Малайзии и Индонезии их добавляют в молочные чаи, лимонады и коктейли. В других частях света они становятся все более популярными, особенно в растительных диетах.
Полезные свойства семян сладкого базилика довольно обширны. Они действуют подобно льняным семенам, предотвращая запоры. Семена являются богатым источником клетчатки, что способствует пищеварению, облегчает транспортировку метаболических отходов в кишечнике и обеспечивает ощущение сытости.
Их комбинированные противовоспалительные и антиоксидантные свойства поддерживают иммунную систему. Содержащиеся в семенах сладкого базилика компоненты помогают регулировать уровень сахара в крови. Наличие витамина Е, многочисленных минералов (марганца и цинка) и жирных кислот (включая омега-3) также оказывает положительное влияние на состояние кожи и волос.
Просто насыпьте 1−2 чайные ложки семян в стакан и добавьте воды. Подождите 15 минут — после этого они набухнут и будут готовы к употреблению. Они идеально подходят для десертов (например пудингов), смузи и овсянки. Вы также можете смешивать их с йогуртом.
Ранее эксперты рассказали правду о пользе для волос оливкового масла. Читайте также, с чем не следует сочетать арбуз и дыню и почему важно употреблять их отдельно.478
